Nodal desmiente a Cazzu sobre no darle suficiente dinero para su hija

El cantante Christian Nodal se refirió a las polémicas declaraciones de la artista Cazzu sobre no darle el suficiente dinero para el cuidado de su hija Inti.

¿Qué dijo Cazzu sobre la manutención que le da Nodal para su hija Inti?

La artista argentina fue interrogada sobre la cuota alimentaria que le pasa el cantante para su pequeña, detallando que no es la suficiente por los altos costos que tiene con su pequeña.

"No tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo. A diferencia de muchas mamás solteras tengo la posibilidad de que sí tengo dinero para mantener a mi hija", dijo.

La cuestionaron sobre si daría una batalla al respecto legalmente, a lo que ella dijo que, por ahora, no lo considera necesario.

"Puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pele*r y con un sistema de leyes familiar tan patriarcal no creo tener la energía para elegir ese camino, mientras pueda sostener a mi hija seguiré así", agregó.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre el dinero que le da a su hija con Cazzu?

El mexicano ofreció una entrevista a La Saga, donde detalló que él siempre se ha hecho responsable por su pequeña.

"Yo fui quien recibió a mi hija en mis brazos, siento que desacreditar esas cosas no creo que sean una manera de proteger, entonces su papá la abandonó, engañó a su mamá, que no le daba dinero, es una mi*** de historia y nada de eso es cierto. Desde el di que supe que iba a ser papá ha estado mi responsabilidad y amor para ella, nunca ha faltado ni le va a faltar", dijo.

Además, señaló que, aunque ahora su comunicación con Cazzu es mediante abogados, entiende que si ella está bien su hija también lo va a estar.

Asimismo, indicó que a que hija nunca le va a faltar nada de su parte, incluida esa parte económica de la tanto se ha hablado.

"Se ha insinuado que yo he puesto problema para que ella trabaje (...) nunca puse algo que se vaya a pique, la ayudé, antes y después de la relación, yo le seguía pagando a su equipo", agregó.

Indicó también que sabe que pronto la niña tendrá edad para que pueda compartir con ambos, detallando que siempre quiso ser papá y se siente feliz de serlo.

Ver sus declaraciones al respecto desde el minuto 58: