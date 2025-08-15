Jorge Herrera calificó de nuevo el vestuario de Claudia Bahamón, así reaccionó la presentadora

El actor Jorge Herrera se ha vuelo protagoniza en MasterChef Celebritypor sus curiosos comentarios sobre lo ocurre en la competencia, incluso sobre el vestuario de la presentadora Claudia Bahamón.

¿Qué ha dicho Jorge Herrera sobre los outfits de Claudia Bahamón?

En algunos capítulos, el actor ha revelado abiertamente lo que opina sobre los looks de la presentadora Claudia Bahamón tildándola hasta de "calamar" y provocando sorpresa en ella y sus compañeros con sus particulares apreciaciones al respecto.

¿Qué dijo Jorge Herrera sobre el look de Claudia Bahamón este 15 de agosto en MasterChef Celebrity?

La presentadora decidió lucir un enterizo de color verde manzana, el cual acompañó con sandalias de color nude y su pelo suelto liso.

Debido a los comentarios que ha recibido del actor, decidió cuestionarlo al respecto, a lo que él le comentó que estaba muy bien.

"Permítame reparo, usted está hoy de verde, pero digamos que hoy está muy bien, estás fosforescente", le dijo.

El chef Nicolás de Zubiría no dudó en reaccionar y señalar que ahora entiende de dónde salía el conocimiento de moda de la exitosa producción "Yo soy Betty, la fea", donde él interpretó a don Hermes, el padre de Betty.

Claudia Bahamón le siguió la corriente y señaló que definitivamente estaban en Ecomoda con Jorge Herrera.

Aunque todo iba bien y parecía que el actor no tenía más comentarios al respecto, una vez pasó al frente a presentar su plato, no dudó en calificar el atuendo de la presentadora tildándola de "pistacho".

"Mi estimada pistacho, ella está disfrazada de pistacho hoy y espero que lo haya tomado como un cumplido", dijo el actor.

¿Cómo reaccionó Claudia Bahamón a la apreciación de Jorge Herrera sobre su look en MasterChef Celebrity?

La presentadora lo tomó con humor y nombró la lista de lo que le ha dicho.

"La lista va así: calamar, cereza marrasquino y ahora pistacho", comentó.

Por su parte, Valentina Taguado también coincidió con Jorge Herrera, destacando que sí parecía un pistacho.