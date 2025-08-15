Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Jorge Herrera calificó de nuevo el vestuario de Claudia Bahamón, así reaccionó la presentadora

Jorge Herrera opinó sobre el vestuario de Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity y ella reaccionó.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Jorge Herrera y Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity
Jorge Herrera tras outfit de Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity/Canal RCN

El actor Jorge Herrera se ha vuelo protagoniza en MasterChef Celebritypor sus curiosos comentarios sobre lo ocurre en la competencia, incluso sobre el vestuario de la presentadora Claudia Bahamón.

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Jorge Herrera sobre los outfits de Claudia Bahamón?

En algunos capítulos, el actor ha revelado abiertamente lo que opina sobre los looks de la presentadora Claudia Bahamón tildándola hasta de "calamar" y provocando sorpresa en ella y sus compañeros con sus particulares apreciaciones al respecto.

Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity

Artículos relacionados

¿Qué dijo Jorge Herrera sobre el look de Claudia Bahamón este 15 de agosto en MasterChef Celebrity?

La presentadora decidió lucir un enterizo de color verde manzana, el cual acompañó con sandalias de color nude y su pelo suelto liso.

Debido a los comentarios que ha recibido del actor, decidió cuestionarlo al respecto, a lo que él le comentó que estaba muy bien.

"Permítame reparo, usted está hoy de verde, pero digamos que hoy está muy bien, estás fosforescente", le dijo.

El chef Nicolás de Zubiría no dudó en reaccionar y señalar que ahora entiende de dónde salía el conocimiento de moda de la exitosa producción "Yo soy Betty, la fea", donde él interpretó a don Hermes, el padre de Betty.

Claudia Bahamón le siguió la corriente y señaló que definitivamente estaban en Ecomoda con Jorge Herrera.

Aunque todo iba bien y parecía que el actor no tenía más comentarios al respecto, una vez pasó al frente a presentar su plato, no dudó en calificar el atuendo de la presentadora tildándola de "pistacho".

"Mi estimada pistacho, ella está disfrazada de pistacho hoy y espero que lo haya tomado como un cumplido", dijo el actor.

Jorge Herrera sobre Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Claudia Bahamón a la apreciación de Jorge Herrera sobre su look en MasterChef Celebrity?

La presentadora lo tomó con humor y nombró la lista de lo que le ha dicho.

"La lista va así: calamar, cereza marrasquino y ahora pistacho", comentó.

Por su parte, Valentina Taguado también coincidió con Jorge Herrera, destacando que sí parecía un pistacho.

"Me encanta como verdecitos como el vestido y blanco como la piel de ella", añadió.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Pichingo en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Pichincho se quitó el delantal negro en MasterChef Celebrity

Pichingo se salvó del reto de eliminación en MasterChef Celebrity este 15 de agosto.

Michelle en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Michelle se salva en MasterChef y genera particular discordia

Michelle se quita el delantal negro en MasterChef Celebrity, pero presenta curiosa diferencia con Violeta Bergonzi.

Jurado de Miss Universe Colombia, el reality Claudia Bahamón

Ellos son los jurados de Miss Universe Colombia, el reality

Este es el jurado de Miss Universe Colombia, el reality, que llegará el 30 de agosto al Canal RCN.

Lo más superlike

Yeferson Cossio y su novia Carolina Gómez Yeferson Cossio

Novia de Yeferson Cossio sorprende tocando piano en su celebración de cumpleaños

Carolina Gómez, novia del influencer Yeferson Cossio, mostró su talento para la música tras cumplir 22 años.

En Malasia, un elefante pigmeo logró escapar del ataque de un cocodrilo gigante. ¡Un enfrentamiento inesperado! Curiosidades

¡Inesperado! Así fue el enfrentamiento entre un elefante y un cocodrilo en Malasia

Greeicy Rendón en cárceles de mujeres Greeicy

Greeicy visitó a mujeres en la cárcel, les dio un concierto y dedicó un emotivo discurso

Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal

Nodal desmiente a Cazzu sobre no darle suficiente dinero para su hija

Marcela Reyes Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO