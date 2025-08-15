Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jorge Rausch de MasterChef sorprende con su cambio físico tras meses de entrenamiento | VIDEO

El chef Jorge Rausch de MasterChef sorprende en redes al mostrar cómo ha cambiado físicamente tras meses de ejercicio.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Jorge Rausch
Este es el cambio físico de Jorge Rausch. | Foto: Canal RCN

Jorge Rausch se ha posicionado como uno de los chefs más distinguidos del país gracias a su profesión, al ser destacarse en la preparación de exquisitas recetas y ser un gran representante gastronómico en el país.

Además, el jurado de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN, ha sorprendido a sus seguidores en los últimos días al demostrar el cambio físico que ha tenido en los últimos meses, fruto de su trabajo y disciplina.

Este es el cambio físico que ha tenido el chef Jorge Rausch de MasterChef

Sin duda, Jorge Rausch no solo se ha destacado por ser uno de los chefs más queridos del país, sino que también, por compartir, mediante su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de un millón de seguidores, todo el proceso que ha tenido con su aspecto físico.

Jorge Rausch
Este es el cambio físico de Jorge Rausch. | Foto: Canal RCN

En su más reciente publicación, mediante sus historias en su cuenta oficial de Instagram, el chef compartió una exclusiva rutina deportiva, la cual ha seguido con disciplina y constancia al demostrar el notorio cambio que ha tenido y en la descripción, añadió lo siguiente:

“También se entrenan abdominales”, detalló Rausch.

El video resalta con evidencia que Jorge Rausch ha trabajado arduamente en los últimos meses para conseguir una meta personal, en especial, con la dedicación que ha demostrado tener con respecto a su apariencia. Por ello, muchos de sus seguidores y celebridades como: Juan Pablo Llano y Tatán Mejí, han resaltado su esfuerzo:

“Eso”, “Estás musculoso mi parcero”, “Te ganaste un cachete”, “Excelente ver todo tu progreso y lo disciplinado que eres”, expresan los internautas.

¿Cómo ha sido el paso de Jorge Rausch en la actual temporada de MasterChef Celebrity?

Jorge Rausch, Belén Alonso, Nicolás de Zubiría y Claudia Bahamón
¿Cómo ha sido el paso de Jorge Rausch en la temporada actual? | Foto: Canal RCN

Desde luego, Jorge Rausch ha tenido la oportunidad de calificar con criterio el gran avance que han tenido los participantes a lo largo de la competencia, gracias al trabajo que realiza junto a sus compañeros: Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

Con base en esto, muchos de sus seguidores han resaltado el especial gesto que Rausch tiene con sus participantes cuando destacan en un platillo especial en el atril, pues, los felicita con un emotivo gesto, dándoles un cachete en el rostro, también, considerado como: “cachete de Rausch”.

