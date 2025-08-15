Jorge Rausch de MasterChef sorprende con su cambio físico tras meses de entrenamiento | VIDEO

Jorge Rausch se ha posicionado como uno de los chefs más distinguidos del país gracias a su profesión, al ser destacarse en la preparación de exquisitas recetas y ser un gran representante gastronómico en el país.

Además, el jurado de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN, ha sorprendido a sus seguidores en los últimos días al demostrar el cambio físico que ha tenido en los últimos meses, fruto de su trabajo y disciplina.

Artículos relacionados Karina García Sale a la luz video de Karina García y Mariana Zapata con sus exparejas en un yate

Este es el cambio físico que ha tenido el chef Jorge Rausch de MasterChef

Sin duda, Jorge Rausch no solo se ha destacado por ser uno de los chefs más queridos del país, sino que también, por compartir, mediante su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de un millón de seguidores, todo el proceso que ha tenido con su aspecto físico.

Este es el cambio físico de Jorge Rausch. | Foto: Canal RCN

En su más reciente publicación, mediante sus historias en su cuenta oficial de Instagram, el chef compartió una exclusiva rutina deportiva, la cual ha seguido con disciplina y constancia al demostrar el notorio cambio que ha tenido y en la descripción, añadió lo siguiente:

“También se entrenan abdominales”, detalló Rausch.

El video resalta con evidencia que Jorge Rausch ha trabajado arduamente en los últimos meses para conseguir una meta personal, en especial, con la dedicación que ha demostrado tener con respecto a su apariencia. Por ello, muchos de sus seguidores y celebridades como: Juan Pablo Llano y Tatán Mejí, han resaltado su esfuerzo:

“Eso”, “Estás musculoso mi parcero”, “Te ganaste un cachete”, “Excelente ver todo tu progreso y lo disciplinado que eres”, expresan los internautas.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció Alejandra Gómez, periodista de Mañana Express del Canal RCN

¿Cómo ha sido el paso de Jorge Rausch en la actual temporada de MasterChef Celebrity?

¿Cómo ha sido el paso de Jorge Rausch en la temporada actual? | Foto: Canal RCN

Desde luego, Jorge Rausch ha tenido la oportunidad de calificar con criterio el gran avance que han tenido los participantes a lo largo de la competencia, gracias al trabajo que realiza junto a sus compañeros: Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

Artículos relacionados Jorge Rausch Jorge Rausch rompe Récord Guinness: “¡Lo logramos!” y una foto suya desata emoción en redes

Con base en esto, muchos de sus seguidores han resaltado el especial gesto que Rausch tiene con sus participantes cuando destacan en un platillo especial en el atril, pues, los felicita con un emotivo gesto, dándoles un cachete en el rostro, también, considerado como: “cachete de Rausch”.