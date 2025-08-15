Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La IA reveló quién sería el séptimo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

La IA predice tras un análisis quién sería el siguiente participante que quedaría por fuera de MasterChef Celebrity.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Participantes en riesgo en Masterchef Celebrity
La IA predice quien saldría en Masterchef Celebrity/Canal RCN

En MasterChef Celebrity llegará un nuevo reto de eliminación este 18 de agosto, fecha en la que conoceremos quién será el siguiente eliminado de la cocina más grande del mundo.

Artículos relacionados

¿Quién sería el eliminado de este lunes 18 de agosto en MasterChef Celebrity?

Las celebridades que están con delantal negro y que podrían salir de la competencia son Valentina Taguado, Raúl Ocampo, LuisFer, Jorge Herrera, Julián Zuluaga y Nicolás.

De acuerdo con la Inteligencia Artificial (IA) de Chat GPT tras un análisis realizado con datos en internet, redes sociales y el comportamiento de ellos dentro de la competencia, quien podría quedar eliminado sería LuisFer.

LuisFer Hoyos posible eliminado MasterChef Celebrity

Su desempeño técnico ha sido inconsistente y no ha compensado los errores en las preparaciones recientes, lo que podría costarle la salida del juego.

Artículos relacionados

¿Cuál es el análisis de la IA de los demás participantes para este 18 de agosto en MasterChef Celebrity?

Valentina Taguado ha mostrado momentos de fuerza, especialmente por su apoyo visible con Valeria, lo que ha generado molestias, pero también elogios. Esto indica que tiene respaldo emocional, además de tener buen talento en la cocina.

Raúl Ocampo mantiene un desempeño estable y equilibrado. No ha tenido errores destacables, pese a que sido muy juzgado por los chefs, pero sigue como uno de los favoritos.

Jorge Herrera ha tenido un rendimiento aceptable en la cocina, pero no ha brillado del todo con sus preparaciones.

Julián Zuluaga tampoco ha sido foco de atención tan positivo, pero en los últimos platos se ha logrado destacar con sus recetas, las cuales solo han necesitado un poco más de atención.

Artículos relacionados

Por ahora, los participantes deben dar lo mejor de ellos para el reto de eliminación y poder seguir en la competencia.

LuisFer Hoyos saldría de MasterChef Celebrity

Recordemos que, el exfutbolista Mario Alberto Yepes fue el más reciente eliminado de la cocina más grande del mundo tras no convencer a los chefs con su preparación.

No olvides que, puedes estar al pendiente de los episodios de MasterChef Celebrity todas las noches a las 8:00 p.m. por el Canal RCN y revivir los últimos capítulos en la aplicación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeferson Cossio y su novia Carolina Gómez Yeferson Cossio

Novia de Yeferson Cossio sorprende tocando piano en su celebración de cumpleaños

Carolina Gómez, novia del influencer Yeferson Cossio, mostró su talento para la música tras cumplir 22 años.

Karina García y Yeferson Cossio Karina García

Karina García asistió a la fiesta sorpresa de Carolina Gómez organizada por Yeferson Cossio | VIDEO

Karina García fue una de las invitadas a la fiesta de Carolina Gómez organizada por Yeferson Cossio en Guatapé, Antioquia.

Aída Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Aída Victoria Merlano revela cómo vive la etapa de ser madre: “lo mejor de mi vida”

Aída Victoria Merlano presume en redes la felicidad que le ha dado la llegada de Emiliano y revela cómo ha cambiado su vida.

Lo más superlike

Pichingo en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Pichincho se quitó el delantal negro en MasterChef Celebrity

Pichingo se salvó del reto de eliminación en MasterChef Celebrity este 15 de agosto.

En Malasia, un elefante pigmeo logró escapar del ataque de un cocodrilo gigante. ¡Un enfrentamiento inesperado! Curiosidades

¡Inesperado! Así fue el enfrentamiento entre un elefante y un cocodrilo en Malasia

Greeicy Rendón en cárceles de mujeres Greeicy

Greeicy visitó a mujeres en la cárcel, les dio un concierto y dedicó un emotivo discurso

Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal

Nodal desmiente a Cazzu sobre no darle suficiente dinero para su hija

Marcela Reyes Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO