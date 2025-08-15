La IA reveló quién sería el séptimo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

En MasterChef Celebrity llegará un nuevo reto de eliminación este 18 de agosto, fecha en la que conoceremos quién será el siguiente eliminado de la cocina más grande del mundo.

¿Quién sería el eliminado de este lunes 18 de agosto en MasterChef Celebrity?

Las celebridades que están con delantal negro y que podrían salir de la competencia son Valentina Taguado, Raúl Ocampo, LuisFer, Jorge Herrera, Julián Zuluaga y Nicolás.

De acuerdo con la Inteligencia Artificial (IA) de Chat GPT tras un análisis realizado con datos en internet, redes sociales y el comportamiento de ellos dentro de la competencia, quien podría quedar eliminado sería LuisFer.

Su desempeño técnico ha sido inconsistente y no ha compensado los errores en las preparaciones recientes, lo que podría costarle la salida del juego.

¿Cuál es el análisis de la IA de los demás participantes para este 18 de agosto en MasterChef Celebrity?

Valentina Taguado ha mostrado momentos de fuerza, especialmente por su apoyo visible con Valeria, lo que ha generado molestias, pero también elogios. Esto indica que tiene respaldo emocional, además de tener buen talento en la cocina.

Raúl Ocampo mantiene un desempeño estable y equilibrado. No ha tenido errores destacables, pese a que sido muy juzgado por los chefs, pero sigue como uno de los favoritos.

Jorge Herrera ha tenido un rendimiento aceptable en la cocina, pero no ha brillado del todo con sus preparaciones.

Julián Zuluaga tampoco ha sido foco de atención tan positivo, pero en los últimos platos se ha logrado destacar con sus recetas, las cuales solo han necesitado un poco más de atención.

Por ahora, los participantes deben dar lo mejor de ellos para el reto de eliminación y poder seguir en la competencia.

Recordemos que, el exfutbolista Mario Alberto Yepes fue el más reciente eliminado de la cocina más grande del mundo tras no convencer a los chefs con su preparación.

No olvides que, puedes estar al pendiente de los episodios de MasterChef Celebrity todas las noches a las 8:00 p.m. por el Canal RCN y revivir los últimos capítulos en la aplicación.