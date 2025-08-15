Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aída Victoria Merlano revela cómo vive la etapa de ser madre: “lo mejor de mi vida”

Aída Victoria Merlano presume en redes la felicidad que le ha dado la llegada de Emiliano y revela cómo ha cambiado su vida.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Aída Victoria Merlano
¿Cómo disfruta Aída Merlano ser la madre de Emiliano? | Foto: Canal RCN

Aída Victoria Merlano, no solo se destaca por ser una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país, sino que también, se ha convertido en tendencia en las últimas semanas al demostrar que está disfrutando con plenitud de la maravillosa etapa que ha vivido al ser madre de su pequeño hijo Emiliano, fruto de su relación con el empresario Juan David Tejada.

Así disfruta Aída Victoria, su experiencia siendo la madre de Emiliano

Desde luego, Aída Victoria Merlano, ha demostrado que su principal enfoque en estos momentos de su vida es la crianza de su hijo Emiliano, quien es un pilar fundamental en su vida y quiere darle importantes enseñanzas para que crezca en un hogar lleno de amor.

Mamá abrazando a bebé
¿Cómo ha llevado Aída Merlano la etapa de ser madre? | Foto: Freepik

Además, Aída compartió recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de siete millones de seguidores, un especial video donde lo presume en sus redes sociales, expresando las siguientes palabras:

“Emi, ser tu mamá es la cosa más increíble que me ha pasado en la vida”, dice Aída en la descripción del video.

Con base en estas emotivas palabras, los internautas no han dejado de comentar la gran admiración que sienten por Aída, pues desde que llegó a su vida, cambió con plenitud de manera positiva su vida, en especial, por las prioridades que la influenciadora tiene en estos momentos de su vida.

¡Qué figura! Aída Victoria Merlano cautiva con su apariencia tras ser madre

Desde luego, varios internautas se han sorprendido con el cambio físico que ha tenido Aída desde que es madre, pues, muchos resaltan que es de buena genética y, también, enfatizan en el estilo de vida saludable ha mantenido desde siempre.

Aída Victoria Merlano
El cambio físico que Aída Merlano ha tenido. | Foto: Canal RCN

La última publicación que realizó Aída en redes sociales mostrando su figura fue cuando abrazó de manera emotiva a su pequeño bebé y muchos de sus fanáticos, no desaprovecharon la oportunidad para expresarle las siguientes palabras:

“¿Cómo hacen estas mujeres para quedar regias?”, “El glow de la maternidad es lo mejor que existe”, “Hermosa”, “Pero qué figura tan maravillosa”, “Admiramos la mujer y madre que eres”, “Eres una excelente madre”, detallaron varios internautas.

