Aída Victoria Merlano revela cómo vive la etapa de ser madre: “lo mejor de mi vida”

Aída Victoria Merlano, no solo se destaca por ser una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país, sino que también, se ha convertido en tendencia en las últimas semanas al demostrar que está disfrutando con plenitud de la maravillosa etapa que ha vivido al ser madre de su pequeño hijo Emiliano, fruto de su relación con el empresario Juan David Tejada.

Artículos relacionados Karina García Sale a la luz video de Karina García y Mariana Zapata con sus exparejas en un yate

Así disfruta Aída Victoria, su experiencia siendo la madre de Emiliano

Desde luego, Aída Victoria Merlano, ha demostrado que su principal enfoque en estos momentos de su vida es la crianza de su hijo Emiliano, quien es un pilar fundamental en su vida y quiere darle importantes enseñanzas para que crezca en un hogar lleno de amor.

¿Cómo ha llevado Aída Merlano la etapa de ser madre? | Foto: Freepik

Además, Aída compartió recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de siete millones de seguidores, un especial video donde lo presume en sus redes sociales, expresando las siguientes palabras:

“Emi, ser tu mamá es la cosa más increíble que me ha pasado en la vida”, dice Aída en la descripción del video.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció Alejandra Gómez, periodista de Mañana Express del Canal RCN

Con base en estas emotivas palabras, los internautas no han dejado de comentar la gran admiración que sienten por Aída, pues desde que llegó a su vida, cambió con plenitud de manera positiva su vida, en especial, por las prioridades que la influenciadora tiene en estos momentos de su vida.

¡Qué figura! Aída Victoria Merlano cautiva con su apariencia tras ser madre

Desde luego, varios internautas se han sorprendido con el cambio físico que ha tenido Aída desde que es madre, pues, muchos resaltan que es de buena genética y, también, enfatizan en el estilo de vida saludable ha mantenido desde siempre.

El cambio físico que Aída Merlano ha tenido. | Foto: Canal RCN

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria explica su ausencia en redes: “100% dedicada a ser mamá”

La última publicación que realizó Aída en redes sociales mostrando su figura fue cuando abrazó de manera emotiva a su pequeño bebé y muchos de sus fanáticos, no desaprovecharon la oportunidad para expresarle las siguientes palabras: