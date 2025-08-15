Aida Victoria explica su ausencia en redes: “100% dedicada a ser mamá”

Aida Merlano continúa dedicada por completo a su nuevo rol como madre, ya casi cumpliendo un mes desde el nacimiento de su hijo.

Desde su embarazo, la creadora de contenido ha compartido en sus redes sociales todo su proceso de gestación y, cuando llegó al mundo el pequeño Emi, siguió publicando actualizaciones sobre esta nueva etapa.

En los últimos días, los seguidores de la barranquillera comenzaron a preguntarse por su ausencia en redes sociales. Ella misma respondió a través de unas historias en Instagram, explicando el motivo.

Aida Merlano sigue enfocada en su rol de madre, a pocos días de que su hijo cumpla un mes. (Foto Canal RCN) (Foto FreePik)

¿Qué respondió Aida Merlano sobre su ausencia en redes sociales?

A casi un mes de haber dado a luz a su primer hijo, Aida ha estado completamente dedicada a su bebé. En sus historias de Instagram, aseguró que estos días los ha destinado por completo a ejercer su maternidad.

Aida agregó que ha pasado noches en vela y que lacta cada dos horas, lo que le ha impedido dormir más de tres horas seguidas.

“Reina, he estado 100% dedicada a ser mamá, trasnochando y lactando cada dos horas. Mami, no sé lo que es dormir más de 3 horas seguidas, pero ahí vamos”, compartió la barranquillera.

Es importante recordar que los primeros meses son esenciales para reforzar el vínculo con el recién nacido y que también representan una etapa muy delicada en su vida.

¿Qué ha compartido Aida Victoria sobre su maternidad?

La barranquillera ha utilizado sus redes sociales para compartir las vivencias y aprendizajes que ha tenido como madre primeriza.

A través de videos e imágenes, ha mostrado el estado actual de su abdomen, sorprendiendo a muchos seguidores por la rápida recuperación que ha tenido tras el parto.

Ante comentarios y críticas sobre posibles cirugías estéticas, Aida negó haberse sometido a procedimientos y aseguró que toda su figura es natural. Además, reveló los hábitos y prácticas que le han ayudado a recuperar su figura.

En sus historias, explicó que los ejercicios hipopresivos han sido fundamentales para reducir el tamaño de su abdomen. También mencionó que ha usado fajas posparto y que, durante el embarazo, mantuvo una alimentación balanceada y saludable.

Después del parto, decidió retirar los lácteos de su alimentación porque le generan inflamación. Con un toque de humor, ha compartido tanto los desafíos y dolores que le ha traído la lactancia como la satisfacción de poder nutrir a su bebé con su propio cuerpo.

¿Cuándo nació el hijo de Aida Victoria Merlano?

El primogénito de Aida Victoria Merlano y su pareja, Juan David Tejada, nació el pasado 29 de julio y fue llamado Emi. En pocos días, el pequeño cumplirá su primer mes de vida.

La pareja anunció la llegada de su hijo con un emotivo video en Instagram, en el que se aprecia parte del trabajo de parto de la barranquillera y los momentos previos a conocer a su bebé.

Desde entonces, Aida ha compartido con sus seguidores algunos detalles de esta nueva etapa como madre.