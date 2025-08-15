Epa Colombia enfrentaría problemas legales por error de sus abogados, ¿por qué?

Daneidy Barrera Rojas atraviesa un momento complicado que podría complicar más su situación legal.

¿Cuáles son los problemas legales del caso de Epa Colombia?

Epa Colombia continúa enfrentando complicaciones en su proceso judicial, ya que su situación está lejos de resolverse o de lograr una reducción en su condena.

En una entrevista, la abogada Muñoz Castellanos señaló que estos inconvenientes se deben, en gran parte, a las deficientes asesorías legales que la influencer ha recibido desde el inicio del caso.

Pues desde el inicio, Epa aceptó delitos de mayor gravedad de los que realmente debía enfrentar judicialmente. “La situación inicial de Epa Colombia se agravó, porque terminó aceptando unos delitos mucho más grandes de los que tenía que haber sido judicializada”, señaló.

Es por ello, que su caso finalizó con sentencia condenatoria de carácter irrevocable, lo que le quitó la posibilidad de recurrir pruebas o extensos debates.

"Una petición es temeraria cuando se presenta sin fundamentos jurídicos válidos o sin una justificación clara, sabiendo previamente que no hay derecho a lo solicitado”

¿Cuáles son los problemas que afronta los abogados de Epa Colombia?

Esas peticiones podrían tener sanciones para los representante de la creadora de contenido. Pero, no le afectaría directamente a ella.

“Eso no afectaría a Epa, es completamente independiente, lo único es que se considera otra derrota, que le dijeron que no otra vez”

Una mala asesoría complica aún más el caso de Epa Colombia | Foto Canal RCN

¿Cómo se puede mejorar el proceso de Epa Colombia?

Durante la entrevista, Muñoz recalcó que se podría continuar con el proceso, enfocando los esfuerzos de su equipo legal en la redención de la pena.

Es decir, que Barrera participe en distintas actividades durante su permanencia en la cárcel (como estudios, trabajos comunitarios o programas de resocialización) que le permitan acumular beneficios judiciales y, de esta manera, reducir el tiempo de su condena.