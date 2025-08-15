Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Epa Colombia enfrentaría problemas legales por error de sus abogados, ¿por qué?

Un error de su equipo legal podría traerle nuevos problemas judiciales a Daneidy Barrera Rojas. Descubre qué pasó.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Epa Colombia
Fallo de su equipo jurídico complica el futuro de Epa Colombia | Foto Canal RCN

Daneidy Barrera Rojas atraviesa un momento complicado que podría complicar más su situación legal.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los problemas legales del caso de Epa Colombia?

Epa Colombia continúa enfrentando complicaciones en su proceso judicial, ya que su situación está lejos de resolverse o de lograr una reducción en su condena.

En una entrevista, la abogada Muñoz Castellanos señaló que estos inconvenientes se deben, en gran parte, a las deficientes asesorías legales que la influencer ha recibido desde el inicio del caso.

Pues desde el inicio, Epa aceptó delitos de mayor gravedad de los que realmente debía enfrentar judicialmente. “La situación inicial de Epa Colombia se agravó, porque terminó aceptando unos delitos mucho más grandes de los que tenía que haber sido judicializada”, señaló.

Es por ello, que su caso finalizó con sentencia condenatoria de carácter irrevocable, lo que le quitó la posibilidad de recurrir pruebas o extensos debates.

"Una petición es temeraria cuando se presenta sin fundamentos jurídicos válidos o sin una justificación clara, sabiendo previamente que no hay derecho a lo solicitado”

Artículos relacionados

¿Cuáles son los problemas que afronta los abogados de Epa Colombia?

Esas peticiones podrían tener sanciones para los representante de la creadora de contenido. Pero, no le afectaría directamente a ella.

“Eso no afectaría a Epa, es completamente independiente, lo único es que se considera otra derrota, que le dijeron que no otra vez”

Epa Colombia
Una mala asesoría complica aún más el caso de Epa Colombia | Foto Canal RCN

Artículos relacionados

¿Cómo se puede mejorar el proceso de Epa Colombia?

Durante la entrevista, Muñoz recalcó que se podría continuar con el proceso, enfocando los esfuerzos de su equipo legal en la redención de la pena.

Es decir, que Barrera participe en distintas actividades durante su permanencia en la cárcel (como estudios, trabajos comunitarios o programas de resocialización) que le permitan acumular beneficios judiciales y, de esta manera, reducir el tiempo de su condena.

"Sí, trabaja, si ella estudia, pues el tiempo que va a estar en la cárcel, va a ser mucho menor, hay otras actividades que pueden hacer, como escribir un libro y depende de la complejidad, le pueden bajar unos meses"

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paola Jara posando en los Premios Juventud 2023 Paola Jara

Paola Jara abrió su corazón con “Sin Rodeos” y conectó con sus fans en videollamada

Paola Jara lanza “Sin Rodeos”, un EP que revela su lado más sincero y fortalece su vínculo con mujeres que se identifican con su música.

Karina García llamó a fan de Siria Karina García

Karina García unió por error a un fan de Siria en una transmisión en vivo: así reaccionó

Karina García se llevó sorpresa al unir por equivocación a un fanático extranjero que le hizo una petición.

Aida Victoria Aída Victoria Merlano

Aida Victoria explica su ausencia en redes: “100% dedicada a ser mamá”

Aida Victoria contó por qué ha estado ausente en redes y reveló cómo vive sus primeros días como mamá de Emi.

Lo más superlike

Luisa Fernanda W anuncia nueva canción en medio de disputa legal con hermanas Legarda Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W lanzó nueva canción en medio de disputa legal con hermanas Legarda

Luisa Fernanda W anunció el lanzamiento de una nueva canción en medio de polémica legal con las hermanas Legarda.

Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal

Nodal desmiente a Cazzu sobre no darle suficiente dinero para su hija

Caterin Escobar en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Caterin Escobar se quitó el delantal negro en MasterChef, pero cinco participantes lo obtuvieron

En Stanford desarrollaron un lector cerebral que protege tu privacidad con una “clave mental” única. Curiosidades

Este es el innovador sistema que lee pensamientos con una “clave mental”

DJ Exotic conmueve con su increíble y milagrosa recuperación que inspira al mundo Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO