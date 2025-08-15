Yina Calderón mostró su apoyo a Karina García en su enfrentamiento con Karely Ruiz

Yina Calderón sorprendió recientemente al revelar que apoyaba a Karina García en su enfrentamiento contra la influencer mexicana Karely Ruiz en su próximo encuentro en el ‘Stream Fighter 4’. Esto, justo después de revelar que no había sido invitada al viaje de La Toxi Costeña, Emiro y Melissa.

¿Yina Calderón apoya a Karina García en su enfrentamiento con Karely Ruiz?

En un reciente en vivo por medio de la plataforma de videos TikTok, Yina Calderón se refirió a los encuentros que se llevaran a cabo en el ‘Stream Fighter 4’ el próximo 18 de octubre, luego de que sus seguidores le preguntaran al respecto.

Y es que, luego de de ser consultada sobre a quién apoyaba en el enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz, Yina Calderón sorprendió al asegurar que apoyaba a Colombia, es decir, a Karina.

Sin embargo, mencionó que Karely tenía mejor técnica al momento de boxear, pues ha estado pendiente de sus entrenamientos al igual que el de Karina García.

“Ojalá gane Colombia, pero pues siento que Karely tiene mejor técnica. He estado viendo el entrenamiento de las dos y siento que… Es que toca entrenar con técnica y Karina lanza puños por lanzar y eso no, porque van a ver la técnica. O sino cualquier podría ir a boxear”

¿Yina Calderón aconsejó a Karina García para vencer a Karely Ruiz?

Yina Calderón aprovechó la ocasión para sugerirle a Karina García que mejorara su técnica de boxeo con el fin de aumentar sus posibilidades de ganar el enfrentamiento contra Karely Ruiz en el ‘Stream Fighter 4’.

Incluso recordó que, durante su participación en La casa de los famosos Colombia, Karina lograba sus objetivos cuando se concentraba en ellos, por lo que no descartó que esta vez pudiera dar la sorpresa.

“Toca que ella (Karina) le meta más técnica. Yo me he dado cuenta de que esta pelada en La casa de los famosos se metía en la competencia y la daba, independientemente de que no sea mi amiga, entonces puede dar una sorpresa”, afirmó Calderón.