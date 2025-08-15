Yeferson Cossio celebró el cumpleaños de Carolina Gómez: “Quiero pasar mi vida a tu lado”

Yeferson Cossio se ha posicionado en uno de los creadores de contenido digital más destacados del país gracias a su estilo de vida y compartirles a sus seguidores varias de sus anécdotas personales en sus redes sociales.

Además, el influenciador está atravesando por un importante momento al celebrarle el cumpleaños a su pareja Carolina Gómez, quien se ha convertido en uno de los pilares más fundamentales de su vida.

Así felicitó Yeferson Cossio al celebrarle el cumpleaños a su novia

Sin duda, este 15 de agosto es un día muy importante para Carolina Gómez, pues está de cumpleaños y ha tenido la oportunidad de celebrarlo con las personas más allegadas a su vida.

Yeferson Cossio celebra cumpleaños de Carolina

Con base en esto, el creador de contenido digital Yeferson Cossio compartió recientemente en sus historias de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de doce millones de seguidores, la especial reacción que le compartió a su pareja por el día de su cumpleaños, expresando las siguientes palabras:

“Feliz cumpleaños a ti. Mi amor, te amo mucho. ¿Vamos por unas salchipapas?”, expresó con emotividad el influenciador.

En el video se evidencia que el creador de contenido no solo se sorprendió por disfrutar esta fecha especial con su pareja, sino que también, por expresarle todo el amor que siente por ella y, una de las cosas que más se destacó, fue que quiere continuar construyendo anécdotas especiales, dejando en su descripción lo siguiente:

“Feliz cumpleaños mi amor. Espero pasar toda mi vida a tu lado. Me haces el hombre más feliz el mundo y cada día trataré de hacerte la mujer más feliz a ti también”, detalló el creador digital.

¿Cómo empezó la historia de amor de Yeferson Cossio y Carolina Gómez?

Recordemos que antes de la actual relación de Yeferson, en el pasado fue novio de Jenn Muriel durante varios años y, en varias ocasiones, hicieron visible su relación ante el público, mediante su creación de contenido.

¿Qué le dijo Yeferson Cossio a su pareja en su cumpleaños? | Foto: Canal RCN

Tiempo después, el creador digital comenzó a sentir una especial atracción por Carolina Gómez, quien también es influenciadora y lo acompañó durante varias intervenciones médicas, en especial en el alargamiento de sus piernas.

Con base en esto, la pareja ha tenido la oportunidad de compartir públicamente todas las etapas que han vivido desde que oficializaron su romance y la pedida de mano que tuvo Yeferson con la influenciadora hace un gran periodo de tiempo.