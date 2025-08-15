Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cintia Cossio sorprendió a su cuñada Carolina Gómez con lujoso regalo de cumpleaños

Cintia Cossio le dio costoso regalo a su cuñada Carolina Gómez de cumpleaños en medio de polémica de Yeferson y Jenn Muriel.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Cintia Cossio sorprendió a Carolina Gómez con regalo
Cintia Cossio le dio regalo a la novia de Yeferson Cossio. (Fotos Canal RCN)

Carolina Gómez, novia del creador de contenido Yeferson Cossio celebró una nueva vuelta al sol el 15 de agosto y su cuñada Cintia Cossio no dejó pasar por desapercibido esta fecha y le dio gran regalo.

¿Cuál fue el regalo que Cintia Cossio le hizo a su cuñada Carolina Gómez?

Cintia Cossio compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en donde mostró la sorpresa que le dio a su cuñada Carolina Gómez de cumpleaños.

La influenciadora aseguró que aunque no podía estar con Carolina en su día más especial por el tema de su parto, sí quería dedicarle unas palabras de cariño.

No puedo estar hoy en la celebración de tu cumple, pero antes de eso quería recordarte lo especial que eres para mí Carito linda.

En el video compartido por Cintia se observa cuando le dio una caja a Carolina, quien con gran curiosidad la destapó y se encontró con unas sandalias de una costosa marca italiana.

Cintia junto al video dedicó cariñosas palabras a la novia de su hermano a quien le resaltó su belleza y forma de ser.

Eres una niña a la que nunca he escuchado hablar mal de nadie, no eres venenosa y siempre enfocas tu energía en estudiar y trabajar con dedicación.

Cintia Cossio embarazada
Cintia Cossio sorprendió a su cuñada con especial regalo de cumpleaños. (Canal RCN)

¿Cuál fue el emotivo mensaje que Cintia Cossio le dedicó a Carolina Gómez?

Carolina Gómez se mostró emocionada con el detalle que encontró en la primera caja que le dio Cintia.

Sin embargo, su cuñada le dio otro bolsa con otro regalo, este era un top de la misma marca italiana, el cual según le expresó era para complementarlo.

Te quiero muchísimo mi niña chiquita, eres esa dulzura que todos necesitamos en nuestras vidas.

¿Cuánto puede costar las prendas que Cintia Cossio le regaló a Carolina Gómez de cumpleaños?

Este regalo que Cintia Cossio le dio a su cuñada Carolina no es para nada barato, ya que según el portal de la marca de estos objetos, por ejemplo las sandalias pueden costar alrededor de 600 euros, es decir $2'850.000 pesos colombianos.

Este regalo y publicación de Cintia Cossio a Carolina llegan después de la polémica que surgió en los últimos días entre su hermana y su expareja por una casa que le había regalado tiempo atrás y que ella rechazó.

