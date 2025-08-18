María Fernanda Yepes enfrenta la pérdida de un ser querido: “abrazos hasta el cielo”

La reconocida actriz María Fernanda Yepes conmovió a sus seguidores al revelar la difícil perdida por la que se encontraba atravesando. Con un emotivo mensaje reveló que una de sus mascotas había fallecido tras compartir una década a su lado.

María Fernanda Yepes llora la pérdida de su querida mascota

Por medio de sus redes sociales, María Fernanda Yepes, reconocida actriz de Rosario Tijeras y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia, compartió una noticia que conmovió a sus seguidores: desde hace una semana ha estado lidiando con la pérdida de su gatita Alaska, quien la acompañó durante diez años.

La actriz María Fernanda Yepes comparte momento de luto personal. (Foto Canal RCN).

En un emotivo mensaje, la actriz recordó cómo Alaska llegó a su vida en 2014, brindándole calma y compañía, y cómo no pudo estar presente en el momento de su fallecimiento.

“Dejaste un hueco inmenso y un silencio nuevo en la casa, pero también dejaste tu amor sembrado en cada corazón que tuvo la dicha de conocerte. Porque eras una gata muy, muy especial y particular”, escribió Yepes.

A pesar de la tristeza, la actriz expresó gratitud por todo lo que su gatita le enseñó: “Gracias por enseñarme el verdadero significado del amor incondicional. Ese que no exige, no reclama, que da sin medida y sin esperar nada a cambio”. También resaltó cómo Alaska fue una compañera entrañable para sus abuelos, dejando huella en toda la familia.

La actriz concluyó su mensaje recordando que, aunque Alaska ya no esté a su lado, siempre vivirá en su corazón y en los recuerdos de quienes la conocieron, dejando una huella imborrable de amor y compañía.

María Fernanda Yepes recibe emotivos mensajes tras la pérdida de su mascota

Tras compartir en sus redes sociales la dolorosa noticia de la pérdida de su mascota, María Fernanda Yepes recibió cientos de mensajes de apoyo para sobrellevar la ausencia. Amigos cercanos y figuras públicas no dudaron en expresarle su cariño y solidaridad.

María Fernanda Yepes comunica la triste pérdida que atraviesa. (Foto Canal RCN).

Entre los comentarios más destacados se encontraban mensajes como:

“Te abrazo fuerte, tengo dos bebés gatunos y no puedo ser más feliz con todo el amor que recibo cada día. ¡Que Alaska te acompañe siempre!” y “Qué lindo lo que escribiste, Mafe, de todo corazón. ¡Te abrazo profundo y te mando mucho amor!”.