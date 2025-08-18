Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano rompió el silencio sobre cómo fue su parto

La influenciadora Aida Victoria Merlano habló sobre cómo fue el parto de su hijo Emiliano.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano reveló detalles de su parto/Canal RCN

La influenciadora Aida Victoria Merlano reveló a sus millones de fanáticos detalles de cómo fue el parto de su hijo Emiliano, fruto de su matrimonio con el empresario Juan David Tejada.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el parto de Aida Victoria Merlano de su hijo Emiliano?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, compartió un video en el que narró cómo vivió el nacimiento de su primogénito.

Según destacó estaba en su casa cuando rompió fuente y se fue de inmediato para la clínica sintiendo que estaba manejando todo supremamente bien, pero quedó en shock cuando el médico le informó que apenas estaba en dos de dilatación.

Después de varios ejercicios y al tener contracciones cada minuto y medio decidió pedir la epidural.

Posteriormente cuando llegó a la décima dilatación, la trasladaron de cuarto para comenzar la labor de parto, pero según explicó entre más pujaba no lo lograba y hasta se hizo del cuerpo.

"Siento que se está demorando mucho", expresó en su momento.

Contó que hubo un momento en el que niño se volteó, pero su médico la ayudó a que volviera a ubicarse.

Artículos relacionados

En medio del proceso y que el profesional le señalara que diera el último pujo, la cabeza del bebé quedó mitad afuera y mitad adentro, momento en que ella sintió que se iba a desmayar y hasta pensó que la iban a pasar a cesárea de emergencia.

Finalmente, lo logró y el pequeño nació sin inconveniente y completamente sano y completo.

La creadora de contenido recomendó que tuvieran a sus bebés por parto natural si es posible, pues ella a la media hora ya podía caminar sin ningún problema.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de elogios por lo valiente que fue y le agradecieron por compartir con ellos dicha experiencia.

Artículos relacionados

¿Cómo va la maternidad de Aida Victoria Merlano?

La barranquillera se ha mostrado muy feliz en esta nueva etapa, confesando que, aunque no ha sido fácil el proceso de la lactancia y el no poder dormir bien, está viviendo el mejor momento de su vida, pues siempre lo soñó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Cazzu alza la voz tras las declaraciones de Nodal: esto pasó Cazzu

Cazzu le habría respondido a Nodal tras su polémica entrevista

Cazzu habría respondido a los comentarios de Christian Nodal sobre su relación en polémica entrevista.

Andrea Valdiri le canta a su mamá Andrea Valdiri

Andrea Valdiri enamoró al cantarle a su mamá en su cumpleaños

La influenciadora Andrea Valdiri fue elogiada por su talento musical en la fiesta de cumpleaños de su mamá.

El duro momento de María Fernanda Yepes que nadie esperaba María Fernanda Yepes

María Fernanda Yepes enfrenta la pérdida de un ser querido: “abrazos hasta el cielo”

La actriz María Fernanda Yepes compartió su dolor tras pasar por una difícil pérdida; expresó su dolor con un emotivo mensaje.

Lo más superlike

Influencers mueren Influencers

Murió pareja de influencers tras accidente en su carro

Los influenciadores Stacey Tourout y Matthew Yeomans salieron en su vehículo y se fueron por un acantilado.

Hospitalizan a Alejandra Guzmán en México Celebrities

Alejandra Guzmán es hospitalizada de nuevo: esto se sabe sobre su estado de salud

Rupert Grint y Ed Sheeran sorprenden en “A Little More” Ed Sheeran

Ed Sheeran sorprende al "casarse" con Rupert Grint, el actor de Harry Potter que se parece a él

Pichingo en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo se quitó el delantal negro en MasterChef Celebrity

Marcela Reyes Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO