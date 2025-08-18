Aida Victoria Merlano rompió el silencio sobre cómo fue su parto

La influenciadora Aida Victoria Merlano reveló a sus millones de fanáticos detalles de cómo fue el parto de su hijo Emiliano, fruto de su matrimonio con el empresario Juan David Tejada.

¿Cómo fue el parto de Aida Victoria Merlano de su hijo Emiliano?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, compartió un video en el que narró cómo vivió el nacimiento de su primogénito.

Según destacó estaba en su casa cuando rompió fuente y se fue de inmediato para la clínica sintiendo que estaba manejando todo supremamente bien, pero quedó en shock cuando el médico le informó que apenas estaba en dos de dilatación.

Después de varios ejercicios y al tener contracciones cada minuto y medio decidió pedir la epidural.

Posteriormente cuando llegó a la décima dilatación, la trasladaron de cuarto para comenzar la labor de parto, pero según explicó entre más pujaba no lo lograba y hasta se hizo del cuerpo.

"Siento que se está demorando mucho", expresó en su momento.

Contó que hubo un momento en el que niño se volteó, pero su médico la ayudó a que volviera a ubicarse.

En medio del proceso y que el profesional le señalara que diera el último pujo, la cabeza del bebé quedó mitad afuera y mitad adentro, momento en que ella sintió que se iba a desmayar y hasta pensó que la iban a pasar a cesárea de emergencia.

Finalmente, lo logró y el pequeño nació sin inconveniente y completamente sano y completo.

La creadora de contenido recomendó que tuvieran a sus bebés por parto natural si es posible, pues ella a la media hora ya podía caminar sin ningún problema.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de elogios por lo valiente que fue y le agradecieron por compartir con ellos dicha experiencia.

¿Cómo va la maternidad de Aida Victoria Merlano?

La barranquillera se ha mostrado muy feliz en esta nueva etapa, confesando que, aunque no ha sido fácil el proceso de la lactancia y el no poder dormir bien, está viviendo el mejor momento de su vida, pues siempre lo soñó.