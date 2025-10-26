Cantante colombiano reapareció tras cirugía súbita en Medellín y Luis Alfonso reaccionó

Un reconocido cantante colombiano subió un video para hablar de su estado de salud tras una importante intervención quirúrgica.

¿Qué pasó con Fernando González y por qué fue operado?

Luego de que empezaron a circular diferentes rumores, el propio artista apareció en las redes sociales desde la clínica para confirmar que tuvo una “cirugía súbita” y que ya encuentra en proceso de circulación.

Sin embargo, el cantante conocido como “El Mambo” no dio mayores detalles de las razones de la intervención. Aunque sí aprovechó para agradecerle al equipo médico que está atento a su evolución médica.

“Mi gente, estoy bien. El día de ayer tuve una cirugía súbita, fui intervenido por los mejores profesionales y papá Dios y afortunadamente todo fue un éxito. Hoy sábado me encuentro fuera de UCI, recuperándome maravillosamente para seguir adelante. ¡No se preocupen que hay Mambo para mucho rato!”, manifestó el artista.

La clínica además aclaró que no fue una operación de emergencia, si no un procedimiento cardiaco programado y que se realizó el 24 de octubre. “Su evolución es favorable”, aseguró al Clínica Cardio VID por medio de otro comunicado oficial.

¿Cómo reaccionó Luis Alfonso al estado de salud de Fernando González?

El artista es muy querido y conocido especialmente en Medellín, donde se ha presentado en varias versiones de la Feria de las Flores. Por lo anterior, los antioqueños han estado muy atentos a las noticias que se divulguen sobre la evolución del cantante.

Uno de los artistas que reaccionó al video de Fernando González desde la clínica fue Luis Alfonso. El cantante de música popular escribió: “Ánimo mi viejo, con toda pues”.

Yina Rose, Yuri Vargas y Chicho Arias también reaccionaron a la publicación, demostraron su solidaridad con el cantante.

¿Quién es Fernando González?

El cantante es conocido en el mundo de la música tropical. Inició su carrera artística muy joven.

A los 17 años arrancó en la orquesta Superstar, luego hizo parte de El combo de las estrellas. El cantante ahora lidera su propio grupo musical: El combo Q’ nota.