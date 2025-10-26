Valentina, Patricia y Michelle tenían una DESVENTAJA, pero lograron entrar al TOP 8 de MasterChef

Tras un emocionante reto de campo y por equipos, tres celebridades lograron asegurar su lugar en el anhelado Top 8 de esta temporada de MasterChef Celebrity Colombia.

¿Qué cocinaron Valentina Taguado, Patricia Grisales y Michelle Rouillard para entrar al TOP 8?

El equipo verde, conformado por Valentina Taguado, Patricia Grisales y Michelle Rouillard, sorprendió al jurado y a los comensales con un menú que resaltó por su balance y sabor.

Valentina Taguado, Patricia Grisales y Michelle Rouillard ganaron el reto de campo en MasterChef Celebrity y entraron al Top 8 de la temporada. (Foto del Canal RCN)

Las tres participantes decidieron preparar un lomo de cerdo sellado en aceite de oliva, acompañado con una salsa de champiñones y verduras.

Para complementar, incluyeron una ensalada preparada con mantequilla y jugo de naranja, que aportó frescura y balance al plato principal.

El resultado fue aplaudido por los invitados, quienes destacaron tanto la cocción del cerdo como los sabores de todos los ingredientes.

El plato con el que Valentina, Patricia y Michelle ingresaron al TOP 8 de MasterChef. (Foto del Canal RCN)

Pese a la desventaja que tuvieron que enfrentar en el reto de campo, Valentina Taguado, Patricia Grisales y Michelle Rouillard demostraron sus conocimientos culinarios y encantaron.

¿Cuál fue la ventaja de Alejandra Ávila que puso en aprietos al equipo verde?

La desventaja llegó por cuenta de la actriz Alejandra Ávila, quien debía elegir a un equipo para dejarlo sin la asesoría de los chefs. Su decisión recayó sobre el grupo verde, lo que significaba que Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso no podrían probar ni aconsejar a Valentina, Patricia y Michelle durante la preparación.

Alejandra Ávila dejó con una desventaja al equipo verde. (Foto del Canal RCN)

Aun así, la determinación y trabajo en equipo de las tres participantes fueron claves para superar el reto en la cocina más famosa de Colombia.

Contra todo pronóstico, lograron obtener la votación más alta de la jornada con 7.9 puntos, lo que les permitió asegurar su lugar en el TOP 8 y celebraron con mucha emoción su victoria.

“El equipo que gana sube al balcón, evita el delantal negro y el reto de salvación y eliminación. Además, acompañarán a Violeta en el Top 8”, anunció Claudia Bahamón antes de confirmar el triunfo del equipo verde.

¿Quiénes quedaron en riesgo de eliminación en MasterChef Celebrity?

La victoria del equipo verde significó que otros participantes tendrán que enfrentar el reto de salvación. Los que quedaron en riesgo fueron Ricardo Vesga, Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Pichingo y Raúl Ocampo, quienes tendrán que cocinar en un nuevo reto de salvación para permanecer en la competencia.

Raúl Ocampo, Pichingo, Ricardo Vesga, Alejandra Ávila y Carolina Sabino en riesgo de eliminación. (Foto del Canal RCN)

