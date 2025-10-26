Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Carolina Sabino se enchiló en pleno reto de MasterChef y Belén se sintió culpable ¡La chef se disculpó!

Belén aseguró que el chile no picaba, pero Carolina Sabino terminó enchilada en MasterChef. Este fue el divertido momento.

Carolina Sabina enchilada en MasterChef Celebrity
Carolina Sabino probó un chile en MasterChef y no pudo con el picante. (Foto de Canal RCN)

En el capítulo 103 de MasterChef Celebrity Colombia, nueve celebridades se enfrentaron a un reto de campo, donde cocinaron por equipos con el fin de ingresar al Top 8 de esta temporada.

¿Cómo quedaron conformados los equipos en el reto de campo?

La encargada de organizarlos fue Violeta Bergonzi, quien ya había asegurado su lugar en el Top 8. La presentadora decidió cómo distribuir a los participantes y para muchos lo hizo con base en una estrategia personal.

El equipo azul quedó con Carolina Sabino, Ricardo Vesga y Pichingo. “Para mí, Carolina es una de las rivales más fuertes, entonces, ¿qué? Le armé un equipazo. No, mi amor”, explicó Violeta.

El equipo verde estuvo conformado por Patricia Grisales, Valentina Taguado y Michelle Rouillard. Y el naranja, por Alejandra Ávila, Raúl Ocampo y Violeta.

En un laberinto, los equipos tenían que buscar la proteína con la que cocinarían. Al grupo azul le correspondió el salmón, considerado por varios como uno de los ingredientes más complejos del reto.

¿Qué pasó entre Belén y Carolina Sabino con el picante?

Carolina Sabino propuso preparar un caldo oriental con wonton relleno de salmón, un plato inspirado en la gastronomía china.

Mientras avanzaba la preparación, recibieron la visita de Belén, la chef mexicana que integra el jurado. Ella elogió la propuesta de Carolina y su equipo, pero sugirió añadir picante para realzar los sabores.

Sabino aceptó la idea y le mostró un chile rojo que tenía en su estación. Belén, confiada, lo probó de inmediato y aseguró que no picaba.

Sin embargo, cuando Carolina también lo probó, la experiencia fue muy distinta: la cantante se enchiló, buscó agua rápidamente y terminó tomando crema de leche para mitigar el ardor.

“¿Cómo puedes decir que no pica, Belén?”, expresó entre risas la actriz y cantante.

La chef mexicana, al ver la reacción de Carolina, reconoció sentirse culpable y comentó: “Si es para colombianos, entonces sí pica”.


Pichingo, por su parte, destacó que el paladar de Belén está acostumbrado a niveles mucho más altos de picante que el de su compañera.

Carolina continuó manifestando entre carcajadas que tenía la lengua dormida y que todo le picaba: “No puedo del picor que tengo en la boca”.

Sin duda la escena se convirtió en uno de los momentos más divertidos y comentados del episodio en las redes sociales.

