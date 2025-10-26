¡La familia Osbourne de luto! Tras la muerte de Ozzy, Sharon Osbourne enfrenta otra pérdida familiar
Tres meses después de la muerte de Ozzy, la familia Osbourne enfrenta otro momento difícil. Sharon anunció la noticia.
La familia Osbourne volvió a conmocionar a sus seguidores tras anunciar la pérdida de otro ser querido. Los últimos meses no han sido fáciles para ellos: en poco tiempo han tenido que despedir a tres integrantes importantes de su vida.
¿A quién despidió Sharon Osbourne en sus redes sociales?
Tan solo tres meses después de la partida de Ozzy Osbourne, Sharon anunció el pasado 19 de octubre que Elvis, su husky siberiano, había partido tras acompañar a la familia durante 14 años.
En Instagram, la reconocida mujer subió imágenes de su mascota junto a Ozzy y ella. Recuerdos familiares que permanecerán para siempre en su memoria.
“No puedo creer que esté publicando esto, pero mi querido Elvis falleció esta semana. Me dio 14 años preciosos. Estuvo a mi lado hasta el final. Descansa en paz, mi querido niño”, escribió la esposa del legendario cantante de Black Sabbath.
¿Qué otro integrante de la familia Osbourne falleció recientemente?
Estas pérdidas se suman a otras muy recientes. En agosto de 2024, Ozzy Osbourne informó que su Pomerania Rocky, que había formado parte de la familia durante 15 años, había muerto.
“Nos vemos en el otro lado, amigo mío. Te querré siempre”, escribió en su momento el cantante.
Posteriormente, el 22 de julio de 2025, Ozzy Osbourne también falleció, ocasionando un enorme impacto en sus allegados y fans.
¿Cómo ha afrontado Sharon Osbourne estas pérdidas?
La reconocida mujer ha encontrado refugio en sus hijos y en actividades que la ayudan a sobrellevar el duelo. Medios británicos señalaron que Sharon y su hija Kelly han practicado incluso cetrería como parte de un proceso de sanación.
Kelly también recordó lo importante que fue Elvis tras la muerte de su padre: “Elvis no me dejó desde que mi papá murió”, escribió, subrayando el papel del perro como compañía y apoyo emocional en medio de la tristeza.
¿Qué herencia dejó Ozzy Osbourne? ¿Tenía más mascotas?
El fallecimiento de Ozzy Osbourne no sólo marcó el cierre de una era en la música, sino que abrió una etapa de legado familiar y patrimonial. Según medios especializados, el patrimonio del músico se estimaba en unos 220 millones de dólares al momento de su muerte.
Junto con su esposa Sharon, Ozzy había implementado un plan patrimonial para garantizar que la mayor parte de sus activos —incluyendo los derechos sobre su imagen, su música y sus propiedades— pasaran al control exclusivo de su familia directa.
En cuanto a las mascotas, la familia Osbourne ha sido famosa por incluir varios perros a lo largo de los años. Sharon compartió en redes que habían rescatado dos perros recientemente, destacando el papel cercano que estos animales tienen en la familia.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike