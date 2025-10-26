Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Cara Rodríguez, ex de Beéle, y Hugo García, novio de Ladera, se encontraron en México ¡Aquí el VIDEO!

¿Ignoró a Hugo García? El momento con Cara Rodríguez en un evento en México ya se volvió viral.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Hugo García intentó hablar con Cara Rodríguez y
El “cara a cara” entre la ex de Beéle y el actual novio de Isabella Ladera es viral. (Fotos de AFP)

Se conoció un video en el que Hugo García, novio de Isabella Ladera, aparece conversando con Cara Rodríguez, ex de Beéle. Las imágenes, captadas durante un evento de influencers en México, ya son tendencia.

Artículos relacionados

¿Dónde coincidieron Hugo García y Cara Rodríguez?

El deportista y la creadora de contenido estuvieron en Influur HotSeat, un evento que hizo parte de la Gran Carrera de la Fórmula 1 en México y que presentó un exclusivo influencer Pit Stop, al que asistieron empresarios, artistas, deportistas y creadores digitales.

Isabella Ladera
Hugo García acompañó a Isabella Ladera tras escándalo. (Foto Giorgio Viera / AFP)

Allí coincidieron la ex de Beéle y el actual novio de Isabella Ladera. Una emisora peruana compartió un corto clip donde se observa a Hugo intentando hablar con Cara; sin embargo, parece que ella estaba distraída por el ruido o por las personas a su alrededor.

No se sabe exactamente qué le decía Hugo García a la mamá de los hijos de Beéle, pero lo cierto es que el clip se volvió viral y los internautas insinúan que él fue quien buscó a la influencer.

Artículos relacionados

¿Quién es Hugo García y cuánto lleva con Isabella Ladera?

Tras confirmarse el fin de la relación entre Isabella Ladera y Beéle, la modelo venezolana comenzó a salir con el deportista e influenciador peruano Hugo García.

Isabella Ladera publica los documentos de su demanda contra Beéle
Isabella Ladera demanda a Beéle: salen a la luz los documentos. (Foto: AFP)

El nombre de García tomó fuerza luego de que se filtrara un video de Ladera junto a Beéle, pues el joven manifestó públicamente su apoyo. Desde entonces, la pareja ha compartido en redes sociales fotos y momentos juntos. Hugo incluso ya conocería a la hija de Isabella y a parte de su familia.

En sus redes, el peruano muestra su gusto por la vida fitness y las aventuras acuáticas, intereses que comparte con Isabella, con quien se ha mostrado muy enamorado.

Artículos relacionados

¿Qué ha pasado con Cara Rodríguez tras terminar su relación con Beéle?

Después de exponer las infidelidades que sufrió durante su relación con Beéle, Cara Rodríguez se ha concentrado en impulsar su carrera como creadora digital, con el apoyo de su amigo Valentino Lázaro y otras personas de su círculo cercano.

Actualmente sale con Jake Castro, reconocido productor musical que ha trabajado junto a Karol G, entre otros artistas. Según sus publicaciones, Castro tiene una buena relación con los hijos de Cara y Beéle, y ha estado presente en fechas especiales como cumpleaños.

Todo indica que tanto Cara como Isabella ya superaron su pasado con Beéle y disfrutan de sus nuevas parejas. Por ahora, la incógnita entre los internautas es qué opina Isabella Ladera sobre el encuentro entre Cara y Hugo y de qué hablaron.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karen Sevillano le responde a seguidora que confesó amar a Neider Karen Sevillano

Karen Sevillano responde con dura advertencia a seguidora que confesó amar a Neider: ¿qué le dijo?

Karen Sevillano sorprendió a sus fans con la contundente respuesta que le dio a la seguidora que expresó querer amar a Neider.

Yina Calderón

Yina Calderón revela los polémicos objetos que llevó a La casa de los Famosos y llevará al nuevo reality

Yina Calderón mostró a sus seguidores los polémicos objetos que llevó a La casa de los famosos y ahora llevará a su nuevo reality.

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón confiesa que pagará por el mal que hizo en La casa de los famosos Colombia | VIDEO

Yina Calderón se sinceró con sus seguidores y comentó que no la tendrá fácil en el nuevo proyecto en el que participará.

Lo más superlike

La casa de los famosos

Javier Gómez habló de su derrota frente a Nicolás Arrieta en La Casa de los Famosos: "Me ahogué"

Javier Gómez apareció con un curioso mensaje y fotos tras la victoria de Nicolás Arrieta en La Casa de los Famosos Colombia 3.

Fallece Nick Mangold, siete veces elegido al Pro Bowl de la NFL Talento internacional

Fallece jugador de la NFL a los 41 años tras pedir ayuda en redes: "pensé que tendría más tiempo"

Daddy Yankee

Hija de Daddy Yankee causa revuelo al confesar la prohibición que le impuso su padre sobre Don Omar

Talento internacional

Falleció la madre de Iker, 'el niño millonario', amigo de Karol G: esto se sabe

Pareja Curiosidades

Esta es la diferencia que hay entre querer y amar a la pareja, según psicólogo