Cara Rodríguez, ex de Beéle, y Hugo García, novio de Ladera, se encontraron en México ¡Aquí el VIDEO!

Se conoció un video en el que Hugo García, novio de Isabella Ladera, aparece conversando con Cara Rodríguez, ex de Beéle. Las imágenes, captadas durante un evento de influencers en México, ya son tendencia.

¿Dónde coincidieron Hugo García y Cara Rodríguez?

El deportista y la creadora de contenido estuvieron en Influur HotSeat, un evento que hizo parte de la Gran Carrera de la Fórmula 1 en México y que presentó un exclusivo influencer Pit Stop, al que asistieron empresarios, artistas, deportistas y creadores digitales.

Hugo García acompañó a Isabella Ladera tras escándalo. (Foto Giorgio Viera / AFP)

Allí coincidieron la ex de Beéle y el actual novio de Isabella Ladera. Una emisora peruana compartió un corto clip donde se observa a Hugo intentando hablar con Cara; sin embargo, parece que ella estaba distraída por el ruido o por las personas a su alrededor.

No se sabe exactamente qué le decía Hugo García a la mamá de los hijos de Beéle, pero lo cierto es que el clip se volvió viral y los internautas insinúan que él fue quien buscó a la influencer.

¿Quién es Hugo García y cuánto lleva con Isabella Ladera?

Tras confirmarse el fin de la relación entre Isabella Ladera y Beéle, la modelo venezolana comenzó a salir con el deportista e influenciador peruano Hugo García.

Isabella Ladera demanda a Beéle: salen a la luz los documentos. (Foto: AFP)

El nombre de García tomó fuerza luego de que se filtrara un video de Ladera junto a Beéle, pues el joven manifestó públicamente su apoyo. Desde entonces, la pareja ha compartido en redes sociales fotos y momentos juntos. Hugo incluso ya conocería a la hija de Isabella y a parte de su familia.

En sus redes, el peruano muestra su gusto por la vida fitness y las aventuras acuáticas, intereses que comparte con Isabella, con quien se ha mostrado muy enamorado.

¿Qué ha pasado con Cara Rodríguez tras terminar su relación con Beéle?

Después de exponer las infidelidades que sufrió durante su relación con Beéle, Cara Rodríguez se ha concentrado en impulsar su carrera como creadora digital, con el apoyo de su amigo Valentino Lázaro y otras personas de su círculo cercano.

Actualmente sale con Jake Castro, reconocido productor musical que ha trabajado junto a Karol G, entre otros artistas. Según sus publicaciones, Castro tiene una buena relación con los hijos de Cara y Beéle, y ha estado presente en fechas especiales como cumpleaños.

Todo indica que tanto Cara como Isabella ya superaron su pasado con Beéle y disfrutan de sus nuevas parejas. Por ahora, la incógnita entre los internautas es qué opina Isabella Ladera sobre el encuentro entre Cara y Hugo y de qué hablaron.