Yina Calderón le dice adiós a la conducción de su programa de chismes con una emotiva transmisión

Yina Calderón se despidió de su programa de chismes con un emotivo mensaje que tomó por sorpresa a todos sus seguidores.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Yina Calderón se despide de su programa de chismes
Yina Calderón decidió renunciar a su programa de chismes por una sólida razón. (Foto: Canal RCN)

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón, no solo renunció a 'Stream Fighters 4', sino que también lo ha hecho en su programa de chismes con un emotivo mensaje para sus seguidores.

¿Por qué Yina Calderón renunció a su programa de chismes?

La creadora de contenido digital viajará en los próximos días a República Dominica para ingresar a un nuevo reality de convivencia donde estará con grandes celebridades de diferentes países.

Por ello, en medio de una transmisión en vivo de su programa de chismes 'Escándalo TV', expresó en medio de lágrimas que sería su última emisión debido a que tendría que viajar a la isla en las próximas horas para cumplir con su nuevo contrato.

Los voy a extrañar... Se me va a aguar el ojo", dijo.

Yina Calderón se despide de su programa de chismes
Yina Calderón le dice adiós a su programa de chismes en medio de la tristeza. (Foto: Canal RCN)

¿Qué pasará con el programa de chismes de Yina Calderón ante su ausencia?

La empresaria ha manifestado que aunque ya no estará presente conduciendo su programa, dejará a cargo a sus tres hermanas para que sigan transmitiéndolo.

Yina enfatizó que la idea es que sus hermanas comenten día a día lo que suceda con ella en este nuevo reality al que se sumó.

He decidido seguir con 'Escándalo TV' no estando yo aquí en el ruedo, lo voy a dejar en manos de mis hermanas. No importa si no es la misma sintonía, va a hacer un espacio para hablar del reality donde estaré", expresó.

Yina Calderón se despide de su programa de chismes
Yina Calderón decidió dejar a cargo de su programa a sus tres hermanas. (Foto: Canal RCN)

¿Qué mensaje le dejaron las hermanas de Yina Calderón a su partida?

Leonela y Claudia Calderón, quienes han acompañado a Yina en sus más recientes emisiones, le expresaron lo orgullosas que se sienten de ella y le desearon mucho éxito en el nuevo reto que emprende.

Además, le recordaron que la esperan con los brazos abiertos junto a Juliana Calderón, a quien Yina le pidió asumir el liderazgo del programa durante su ausencia.

