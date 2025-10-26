Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón destapa que Karina García podría caer al mismo reality: "Esto se va a poner bueno"

Desde República Dominicana, Yina Calderón no descartó verse frente a frente con Karina García en un nuevo reality.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García, Yina Calderón
Yina Calderón destapa que Karina García podría caer al mismo reality | Foto del Canal RCN.

La empresaria de fajas e influenciadora Yina Calderón ya no está en Colombia. El motivo de esto se debe a que arribó a República Dominicana porque participará en un nuevo reality de convivencia.

Tras haber hecho parte de La casa de los famosos Colombia 2025, Yina Calderón obtuvo reconocimiento fuera del país. En efecto, ahora busca "enemigos internacionales", expresó la empresaria.

Artículos relacionados

¿Karina García estará en el mismo reality que Yina Calderón?

Yina Calderón compartirá el mismo espacio con varias figuras públicas de diferentes países, pero llama la atención que ella no es la única colombiana que aceptó la propuesta.

Aunque todavía no se ha revelado el nombre de la otra colombiana que estará en República Dominicana, empezó a resonar la posibilidad de que esa persona sería la influencer y modelo Karina García, quien, a propósito, es examiga de Yina Calderón y ambas estuvieron en las pantallas del Canal RCN en La casa de los famosos.

Karina García, Yina Calderón
Karina García y Yina Calderón participaron en La casa de los famosos Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

Yina Calderón apareció en una transmisión en vivo en la que se refirió a la compatriota que estará con ella en República Dominicana y no descartó a Karina, pues dio a conocer que ella la recomendó. No obstante, otros nombres que también mencionó fueron los de La Toxi costeña y Melissa Gate.

Artículos relacionados

"Yo decirles que es Karina la que va a venir, es Melissa, es La Toxi costeña, no sé, para qué me pongo a hablar, pero yo sí les pasé los números y les di buenas referencias. Les dije: las viejas funcionan, son buenas, tienen buen contenido, están virales en Colombia, yo no sé a cuál traerán. Esto se va a poner bueno", expresó Yina Calderón.

Artículos relacionados

¿Qué proyectos se vienen para Karina García?

Se abrió la posibilidad de que Karina García llegue a República Dominicana, la influenciadora había hablado de nuevos proyectos.

Karina García
Karina García se encuentra trabajando en su marca personal | Foto del Canal RCN.

Hace poco la modelo antioqueña contó en Buen día, Colombia, del Canal RCN, que se venían nuevos proyectos en su vida, aunque justificó que en noviembre se sabrá de qué se tratan y adelantó que tienen que ver con redes sociales. Entre tanto, el reality donde participará Yina Calderón se estrenará el 30 de octubre.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

actor colombiano es sentenciado a cadena perpetua Talento nacional

Famoso actor colombiano es condenado a mínimo 42 años de prisión en Londres

Un actor colombiano fue condenado en Londres a cadena perpetua tras ser hallado culpable del crimen de dos hombres.

Yina Calderon, nueva canción Yina Calderón

Yina Calderón es protagonista de una viral canción tras su retiro en Stream Fighters: Así se escucha

Yina Calderón sorprende con una nueva canción sobre su retiro de Stream Fighters. La empresaria la compartió en sus redes sociales.

Muerte Influencers

Habla la pareja de Baby Demoni: revela audio con gritos, lágrimas y acusaciones antes de la tragedia

La pareja de Baby Demoni sacó a la luz estremecedor audio que grabó en medio de una elevada discusión que tuvieron.

Lo más superlike

Shakira emocionó al cantar y bailar ‘Cali pachanguero’ con su hijo Sasha Shakira

Shakira emocionó cantando “Cali Pachanguero” y bailando con su hijo Sasha en su avión privado

Shakira sorprendió a bordo de su avión cantando y bailando “Cali Pachanguero” junto a su hijo Sasha.

Pareja Curiosidades

Esta es la diferencia que hay entre querer y amar a la pareja, según psicólogo

El curioso regalo de cumpleaños de Kate del Castillo Kate del Castillo

Kate del Castillo causa revuelo con su nueva “hija perfecta”: un bebé de silicona hiperrealista

La coronación del top 9 de MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

El Top 9 de MasterChef Celebrity Colombia se coronó en la competencia: “El rey de los milagros”

Una fanática intentó abordar el vehículo de Keanu Reeves. Talento internacional

Mujer generó tensión al tratar de subirse al carro de Keanu Reeves: así fue el momento