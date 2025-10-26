Yina Calderón destapa que Karina García podría caer al mismo reality: "Esto se va a poner bueno"

La empresaria de fajas e influenciadora Yina Calderón ya no está en Colombia. El motivo de esto se debe a que arribó a República Dominicana porque participará en un nuevo reality de convivencia.

Tras haber hecho parte de La casa de los famosos Colombia 2025, Yina Calderón obtuvo reconocimiento fuera del país. En efecto, ahora busca "enemigos internacionales", expresó la empresaria.

¿Karina García estará en el mismo reality que Yina Calderón?

Yina Calderón compartirá el mismo espacio con varias figuras públicas de diferentes países, pero llama la atención que ella no es la única colombiana que aceptó la propuesta.

Aunque todavía no se ha revelado el nombre de la otra colombiana que estará en República Dominicana, empezó a resonar la posibilidad de que esa persona sería la influencer y modelo Karina García, quien, a propósito, es examiga de Yina Calderón y ambas estuvieron en las pantallas del Canal RCN en La casa de los famosos.

Karina García y Yina Calderón participaron en La casa de los famosos Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

Yina Calderón apareció en una transmisión en vivo en la que se refirió a la compatriota que estará con ella en República Dominicana y no descartó a Karina, pues dio a conocer que ella la recomendó. No obstante, otros nombres que también mencionó fueron los de La Toxi costeña y Melissa Gate.

"Yo decirles que es Karina la que va a venir, es Melissa, es La Toxi costeña, no sé, para qué me pongo a hablar, pero yo sí les pasé los números y les di buenas referencias. Les dije: las viejas funcionan, son buenas, tienen buen contenido, están virales en Colombia, yo no sé a cuál traerán. Esto se va a poner bueno", expresó Yina Calderón.

¿Qué proyectos se vienen para Karina García?

Se abrió la posibilidad de que Karina García llegue a República Dominicana, la influenciadora había hablado de nuevos proyectos.

Karina García se encuentra trabajando en su marca personal | Foto del Canal RCN.

Hace poco la modelo antioqueña contó en Buen día, Colombia, del Canal RCN, que se venían nuevos proyectos en su vida, aunque justificó que en noviembre se sabrá de qué se tratan y adelantó que tienen que ver con redes sociales. Entre tanto, el reality donde participará Yina Calderón se estrenará el 30 de octubre.