Melissa Gate reveló que fue citada en Fiscalía y por eso no podría quedarse en República Dominicana

La influenciadora Melissa Gate reveló a sus millones de fanáticos la razón por la que desconoce cuánto tiempo permanecerá en reality internacional.

¿Melissa Gate estará en un nuevo reality?

La creadora de contenido dio a conocer que llegará a hacer parte del reality de Alofoke en República Dominicana, el cual es la competencia directa de la Mansión de Luinny, donde están Yina Calderón y Karina García.

Según explicó, a ella la querían para los dos realitys, pero ella eligió el de Alofoke porque considera que tiene mayor exposición.

La paisa contó que, no pudo estar desde el principio debido a que ya tenía programada su intervención de la nariz, por lo que, no quería posponerla más, pues la tenía planeada desde antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia.

"Yo vi que me estaba recuperando muy rápido y hablé con mi mánager y le dije 'qué tal si de pronto vamos a la mitad, no sé, hacer una visita', pero me quieren hasta la final y no sé qué pase", indicó.

¿Melissa Gate no podrá quedarse en República Dominicana mucho tiempo?

Tras su confesión, sus seguidoras le indicaron que sería muy satisfactorio para ellas que se quedara todo el reality, pero ella explicó que no lo sabe con exactitud debido a que tiene una citación en la Fiscalía.

"Lo que pasa es que tengo una audiencia que me citaron en Fiscalía, no sé quién fue el pato que me citó, me toca presentarme como el 24, entonces no sé si las fechas me dan, ahí les dejé el chismecito completo para que esté enteradas", añadió.

La creadora de contenido no dio más detalles sobre su citación, dejando en incertidumbre a sus fanáticos sobre por qué la citaron y quién lo hizo.

Por ahora, Melissa Gate se prepara para lo que será su llegada al reality de Alofoke, donde también se encuentra la colombiana Valka, exnovia de Westcol y en el que estuvo la influenciadora Karola, mejor amiga de Emiro Navarro, quien es ahora panelista del programa de Alofoke.