Mane Díaz, papá de Luis Díaz, sorprende al lanzarse como cantante de vallenato

Luis Manuel Díaz, padre del delantero colombiano Luis Díaz, continúa sorprendiendo con los giros que ha tomado su vida en los últimos años, tras la dura experiencia de su secuestro y el impacto mediático que generó.

¿Cómo incursionó Mane Díaz en la música vallenata?

Hoy busca consolidarse en un camino que siempre lo apasionado y es la música, pues con entusiasmo y una nueva perspectiva de vida, anunció que está trabajando en un proyecto discográfico de vallenato que lo perfila como un cantante profesional.

Aunque muchos lo identificaron principalmente como el papá del jugador de la selección Colombia, lo cierto es que Mane Díaz ha estado vinculado desde hace de décadas en iniciativas culturales y sociales en su tierra natal en la Guajira.

Mane Díaz, padre de Luis Díaz, anunció que está grabando su primer disco vallenato. Foto Freepik

Fundó una escuela de fútbol que ha sido semillero para jóvenes de la región y alimentó su amor por el folclor vallenato entonces lo que antes parecía un hobby, ahora ha tomado la forma de un proyecto serio con grabaciones en un estudio y presentaciones en eventos regionales.

El secuestro que vivió en octubre 2023 marcó un antes y un después durante varios días, pues permaneció privado de la libertad en medio de la angustia de su familia y de todo un país.

¿Cómo pasó Mane Díaz de ser referente deportivo a cantante vallenato?

Sin embargo, esa experiencia no sólo lo fortaleció, sino que le permitió replantear sus prioridades y asegura que eligió perdonar a quienes lo retuvieron, y que lejos de llenarse de rencor, decidió transformar esa vivencia en motivación para seguir adelante.

Mane Díaz confirmó que ya está grabando un disco de vallenato, canciones inéditas y en entrevistas explicó que el apoyo recibido de su liberación le impulsó a dar este paso, pues en la calle lo saludan, le piden fotografías y le expresan mensajes de ánimo, algo que según él se convirtió en una fuente de energía para lanzarse a este nuevo reto.

¿Qué prepara Mane Díaz actualmente en su carrera musical?

El álbum incluirá letras inspiradas en la vida cotidiana, las raíces de su tierra, y su experiencia personal, y aunque no reveló una fecha exacta de lanzamiento si adelantó que trabaja con un equipo que le está guiando en la producción para garantizar un resultado competitivo en la industria.

Tras su secuestro en 2023, Mane Díaz transformó su vida y decidió apostar por el arte y la cultura. Foto Freepik

Además de su faceta artística, Mane Díaz continúa al frente de la escuela de fútbol que fundó y de las actividades sociales impulsadas por la fundación Luis Díaz, a esto se suma la visibilidad que ha ganado en el medio y escenarios culturales y ha recibido invitaciones para participar en festivales como imagen de distintas campañas.