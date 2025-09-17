Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

¡Histórico! Westcol es el primer streamer colombiano en ser nominado a los Latin Grammys 2025

Westcol sorprendió al figurar entre los nominados a los Latin Grammys 2025, marcando un antes y un después para los creadores digitales.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
La música y el streaming se unieron: Westcol ya compite con grandes como Karol G y Shakira en los Grammys.
Westcol hace historia con su nominación a los Latin Grammys. Foto Freepik

La industria musical recibió con sorpresa el anuncio de los nominados a los Latin Grammys 2025, una edición que desde ya promete ser histórica en muchos aspectos y entre la lista de los artistas reconocidos, apareció Westcol.

¿Cómo llegó Westcol a los Latin Grammy?

El empresario y creador de contenido colombiano se convirtió en el primer streamer en lograr una nominación en los prestigiosos premios, un hecho que lo consolida como pionero en un terreno donde pocos imaginaban en verlo.

Westcol, pionero en ser el primer streamer colombiano en los Latin Grammys.
El proyecto W Sound junto a Beéle y Ovy On The Drums llevó a Westcol directo a los Latin Grammys 2025. (AFP: Romain Maurice)

La nominación surgió gracias al proyecto musical W Sound, iniciativa que Westcol impulsa junto al reconocido Productor Ovy On The Drums, y desde su creación en el 2023, esta propuesta se ha caracterizado por generar experiencias sonoras que reúnen artistas de distintos estilos para darle vida a composiciones musicales innovadoras dentro del género urbano.

¿Qué significa la nominación de Westcol para la música y los creadores digitales?

Uno de los mayores aciertos de esta alianza fue el temal ‘La plena’ interpretado por Beéle y producido bajo el sello W Sound, pues la canción no sólo logró un impacto inmediato en las plataformas digitales como Spotify y YouTube, sino que además alcanzó posiciones privilegiadas en rankings internacionales consolidándose como un fenómeno musical en la escena urbana.

Desde lo más alto de Medellín, Westcol celebra su esfuerzo con una vista de lujo y mucha actitud.
Westcol, pionero en ser el primer streamer colombiano en los Latin Grammys. Foto Freepik

Este éxito abrió la puerta para que Westcol figure como nominado en la categoría de ‘Mejor interpretación y fusión urbanas’, un logro que lo coloca en el mapa de la industria de manera oficial, y que además demuestra como el streaming y la música pueden unirse en proyectos de alto impacto.

La presencia de Westcol en la lista denominados marca un antes y un después para los creadores de contenido digital que hasta ahora ingresan al mundo de los Grammys, un sector que estaba exclusivamente disponible para cantantes, productores y compositores, dejando de lado a otros actores que también influyen en el mundo musical.

¿Qué otros colombianos brillan en los Latin Grammy 2025?

Además, su logro resalta el poder de las plataformas digitales para impulsar proyectos artísticos que trascienden fronteras y conectan con millones de personas, posicionando a Westcol como una nueva figura dentro de los premios más importantes de la música en español.

 

Colombia vuelve a demostrar su peso en la música latina con una lista de nominados que incluyen grandes exponentes como Karol G, Shakira, Andrés Cepeda, Silvestre Dangond, Beéle, Farina, Mike Bahía, Fonseca y Morat, artistas que compiten en distintas categorías y confirman el papel protagónico de Colombia en la escena de la música global.

