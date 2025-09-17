Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Feid causa caos en Chile: fans dañan fachada de café y local recibe cinco infracciones

El Coffee Party de Feid reunió a cientos de fans en Santiago pero generó infracciones por falta de permisos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Feid desató la locura en Chile con su fiesta de café gratuita
Feid llevó la música al límite: su ‘coffee party’ terminó en desorden. (Foto: AFP)

El cantante paisa Feid convocó a sus seguidores en Santiago de Chile para un Coffee Party en el café Kafera Holley.

La iniciativa, anunciada a través de un video en Instagram, invitaba a los fans a compartir café y disfrutar de algunas canciones de su repertorio de forma gratuita.

En cuestión de minutos, el local y sus alrededores se llenaron de público, con seguidores que incluso se subieron a techos y árboles para ver al artista.

Feid desató la locura en Chile con su fiesta de café gratuita
Cinco infracciones y un caos total: así fue el café de Feid en Chile. (Foto: AFP)

¿Qué ocurrió en el Coffee Party en donde Feid reunió a los fans en Chile?

Durante el evento, Feid interactuó directamente con los asistentes, provocando algunos daños en la fachada del café al subirse a las barandas para saludar.

“Nadie vio nada, nadie vio nada”, comentó el artista tras el incidente, mientras la jornada continuaba sin reportarse problemas mayores según medios locales.

A pesar de la buena disposición de los fanáticos, comerciantes y vecinos expresaron su molestia por la falta de aviso previo y las aglomeraciones.

La Municipalidad de Santiago confirmó que el evento no contaba con permisos oficiales, lo que derivó en cinco infracciones al local comercial.

Entre las faltas detectadas se mencionan ejercer actividad comercial sin la patente correspondiente, vender bebidas alcohólicas sin autorización y ocupar el espacio público de manera irregular.

El encargado del café fue citado al Juzgado de Policía Local y podría enfrentar multas de hasta 10 UTM.

Coffee Party de Feid: ¿cómo se repite esta dinámica en otros países?

El formato Coffee Party no es nuevo para Feid. El artista ha organizado eventos similares en varios países, donde combina la música con la cercanía a sus fanáticos.

Feid desató la locura en Chile con su fiesta de café gratuita
ans de Feid se subieron a techos y quebraron fachada en su ‘coffee party’. (Foto: AFP)

En estos encuentros, los asistentes disfrutan de canciones menos conocidas del cantante, así como de sus nuevos éxitos, todo en un ambiente más privado y sin grandes producciones técnicas.

Recientemente, el cantante fue mencionado en los titulares de los medios de entretenimiento, no solo por su protagonismo, sino también por una indirecta dirigida al paisa, quien mantiene una relación sentimental con Karol G.

Resulta que Anuel AA lanzó la indirecta durante un concierto: ‘Estás con Feid, pero sabes que eres mía’.

