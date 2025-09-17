Karina García recibió curioso regalo de un fan y así reaccionó

Karina García, quien con frecuencia es tema de conversación en redes sociales, recientemente sorprendió al presumir el particular regalo que recibió de parte de un fan.

¿Cuál fue el regalo que recibió Karina García por parte de un fan?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida creadora de contenido acumula millones de seguidores, nuevamente apareció para compartir la fotografía de un obsequio que le hicieron llegar con mucho cariño.

“Fan… te amo, gracias por este detalle que vale oro. No sé quién eres, pero gracias por esto, mi tarde esta hermosa gracias a ti”, fueron las palabras que escribió la influencer por medio de las historias de esta red social.

En la instantánea, se puede observar García mientras sostiene en su mano el famosos libro ‘Los cuatro acuerdos’, un detalle que agradeció profundamente, más ahora que quiere retomar antiguos hábitos.

Y es que, según lo comentó Karina en el texto, desea leer nuevamente para “llenar su mente de cosas lindas”.

Aunque aparentemente fue algo sencillo, definitivamente para Karina fue un gesto cargado de mucho cariño, pues con su publicación dejó claro lo mucho que significó que alguien pensara en ella.

¿Qué ha pasado con Karina García y su preparación para el enfrentamiento con Karely Ruiz?

Recientemente, la también empresaria de fajas llamó la atención en redes luego de mostrarse bastante afectada por lo que ha sido todo el proceso de preparación para lo que será su enfrentamiento contra la influenciadora mexicana Karely Ruiz, pues compartió unas sentidas palabras en las que expresó su sentir.

“Las mujeres somos hormonales, las mujeres necesitamos amor y compañía, las mujeres somos mimadas, las mujeres muchas veces no tenemos esa rudeza que requiere este deporte”, escribió la creadora digital.

Pese a lo retador que ha resultado su preparación, más tarde se mostró positiva al comentar que es una mujer segura a la que nada le ha quedado grande, declaración con la que dejó claro que dará su 100% para lo que se viene.