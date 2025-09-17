Así se ve una persona inmadura en una relación de pareja: 5 señales para tener en cuenta

Las relaciones de pareja son un tema que generan interés día a día, pues cada dupla tiene su propio comportamiento y convive de determinada manera.

Una de las ramas que se interesa por analizar las parejas es la psicología. En ese sentido, con el auge de las redes sociales, hay muchos profesionales que comparten contenido relacionado, una de ellas es la psicóloga Iveth Plata, quien es mexicana y en TikTok publica su conocimiento sobre psicoterapia individual o de pareja online.

¿Cómo se puede identificar una persona inmadura en una relación de pareja?

Uno de los contenidos de Iveth Plata que genera interés en los internautas es sobre la madurez emocional, puntualmente cuando se tiene una relación de pareja.

La madurez emocional es importante en una pareja | Foto Freepik.

En ese orden de ideas, la especialista comparte la manera como se ve una persona inmadura en una relación de pareja, según los comportamientos o actitudes enunciados a continuación:

Evita las responsabilidades y culpa al otro por los problemas. Se enfoca en sus deseos, sin considerar las necesidades de su pareja. No asume sus errores y siempre tiene una excusa. Busca constantemente validación, pero no da apoyo emocional. La comunicación es superficial o inexistente.

Así las cosas, lo anterior son señales que se pueden identificar en pareja, las cuales pueden servir para tomar decisiones.

Además, vale la pena hacer un llamado a las personas que no se encuentran bien con quien comparte su vida, haciendo una invitación para tomar terapia.

¿Por qué es importante la madurez en pareja?

El portal web Psicóloga Igartua consigna que cuando hay madurez en pareja, la toma de decisiones tienden de a ser positivas para la relación. De igual modo, puntualiza que una pareja funciona dependiendo de la madurez que tenga.

De la madurez depende la relación de pareja | Foto Freepik.

Por tal razón, para que una pareja progrese y permanezca unida, se da a conocer que la convivencia es fundamental y debe ser de calidad.

Al ser personas maduras teniendo un vínculo afectivo amoroso, se analiza cada situación de pareja con objetividad, a la vez que se plantean estrategias que suplan la situación que se presente en el camino.