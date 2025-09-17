Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Rebeca Castillo, Miss Amazonas, sorprendió con nuevo retoque estético en el rostro: así luce

Rebeca Castillo, candidata de Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality se hizo procedimiento en el rostro y así reaccionó al ver el resultado.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Rebeca Castillo, Miss Amazonas, se hizo retoque en el rostro
Rebeca Castillo se hizo retoque en el rostro. (Fotos Canal RCN)

Rebeca Castillo, exparticipante de Miss Universe Colombia, el reality, ha dado de qué hablar en los últimos días por unos retoques físicos que se ha hecho tras su salida de la competencia del Canal RCN.

¿Cuál fue el procedimiento estético que se hizo Rebeca Castillo, Miss Amazonas, en el rostro?

La representante del departamento de Amazonas había mostrado recientemente que se había hecho un diseño de sonrisa tras salir del reality con el que tuvo un gran cambio en su rostro.

Tras este primer retoque, Rebeca Castillo, sorprendió a sus seguidores en las últimas horas al mostrar el cambio que decidió hacerse en su rostro.

La exparticipante de Miss Universe Colombia, el reality compartió un video en sus historias de Instagram, donde presumió el resultado de la intervención que le realizaron en el rostro.

Según comentó Miss Amazanos el procedimiento que se hizo se llama "total face", el cual los resultados se caracteriza porque se pueden ver los resultados en poco tiempo.

¿Cómo reaccionó Rebeca Castillo, Miss Amazonas, al ver cómo quedó tras procedimiento estético?

Rebeca Castillo compartió el video en sus redes sociales en donde expresó su sentir tras ver el resultado final de su procedimiento estético.

La candidata de Amazonas aseguró sentirse feliz y agradecida por lo que la doctora había logrado hacer con su rostro.

Estoy más que agradecida con la doctora por su profesionalismo y dedicación.

Asimismo, Rebeca aseguró sentirse con más confianza y empoderada con la imagen que ve ahora frente al espejo.

Hoy me siento empoderada y feliz con este retoque que me resalta mi belleza de una manera natural.

Rebeca Castillo, Miss Amazonas, se hizo retoque físico
Rebeca Castillo, Miss Amazonas, se hizo cambio físico. (Foto Canal RCN)

Rebeca Castillo reveló por qué renunció a Miss Universe Colombia, el reality

Rebeca Castillo ha sido tendencia tras su paso por Miss Universe Colombia, el reality, en donde logró ganarse el corazón de miles de televidentes.

Sin embargo, su renuncia al reality sorprendió a todos, no obstante, la misma Rebeca explicó tras salir de Miss Unvierse Colombia, el reality la razón detrás de su decisión.

No me sentía preparada y comprendí que aún necesito más tiempo y formación. Tomé la decisión de dejar mi banda porque no deseo ser una reina sin preparación.

La modelo aseguró que su decisión fue netamente personal y esta había sido porque sentía que debía prepararse mejor para poder representar mejor a su departamento en un futuro.

Quiero hacer las cosas bien, con disciplina y entrega. Estos próximos cinco años los dedicaré a mi crecimiento y a formarme para volver mucho más fuerte”.

