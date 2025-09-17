Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard rompieron en llanto en MasterChef Celebrity: ¡No es justo!

El reto en MasterChef Celebrity dejó a Violeta Bergonzi llorando y a Michelle Rouillard enfrentando tensión, tras perder minutos clave en la cocina.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Así se vivió la prueba más intensa de Violeta y Michelle en MasterChef Celebrity
Violeta Bergonzi rompió en llanto y Michelle Rouillard mostró su carácter fuerte en un reto lleno de tensión. Foto Canal RCN

En esta ocasión en la cocina de MasterChef Celebrity, Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard, protagonizaron un momento que puso a prueba no sólo su talento en la cocina, sino también su capacidad de trabajar en equipo bajo circunstancias adversas.

El resultado dejó claro que la convivencia y la comunicación pueden ser determinantes, al igual que la técnica, cuando se trata de alcanzar una ventaja especial dentro de este ciclo de la competencia.

¿Cómo empezó el reto y cuál fue el error de Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity?

La prueba comenzó con una dinámica contrarreloj en la que los participantes debían resolver un rompecabezas antes de pasar a la cocina y al completarlo, debían ingresar a la alacena con la misión de seleccionar los ingredientes necesarios para su preparación, sin embargo, un descuido marcó la diferencia, pues tomaron de todo menos la harina que era el ingrediente clave en esta ocasión.

Ambas participantes regresaron a la cocina, y descubrieron que hacía falta este ingrediente, lo que hizo que entraran en desesperación y acudieran a Claudia Bahamón para plantear una solución y poder así completar el reto.

El trato fue simple recibir la harina a cambio de sacrificar 10 minutos de su tiempo, y aunque aceptaron esta condición las dejó como la única pareja con desventaja en comparación al resto, lo que incrementó la presión y generó problemas de convivencia durante el reto.

¿Qué pasó entre Violeta y Michelle durante los 10 minutos que no podían cocinar en MasterChef Celebrity?

La tensión se multiplicó durante los minutos en los que no se podía cocinar, pues Violeta Bergonzi rompió en llanto al sentir que el tiempo se reducía considerablemente, mientras Michelle, por su parte, buscaba mantener la calma, pero sin ocultar su frustración.

Así se vivió la prueba más intensa de Violeta y Michelle en MasterChef Celebrity
Violeta Bergonzi rompió en llanto y Michelle Rouillard mostró su carácter fuerte en un reto lleno de tensión. Foto Canal RCN

En medio de la preparación surgieron discusiones sobre los pasos a seguir y Michelle insistió en que su opinión debía ser tenida en cuenta y que no estaba dispuesta a sentirse desplazada, una confrontación que, aunque incómoda, abrió la puerta a un acuerdo que les permitió alinear sus ideas y enfocarse en una receta que ambas conocían bien.

¿Por qué Violeta y Michelle decidieron cocinar un tamal de pipián para el reto en en MasterChef Celebrity?

Con el tiempo corriendo en su contra apostaron por un plato tradicional, el famoso ‘tamal de pipián’, y aunque la práctica suele prepararse en más cantidades, esta vez se concentraron en preparar una sola muestra que reuniera lo mejor de sus habilidades.

Violeta Bergonzi rompió en llanto y Michelle Rouillard mostró su carácter fuerte en un reto lleno de tensión. Foto Canal RCN
Así se vivió la prueba más intensa de Violeta y Michelle en MasterChef Celebrity. Foto Canal RCN

Violeta, reconoció que trabajar con Michelle podía resultar complejo por su carácter fuerte, pero también valoró la capacidad que tuvieron para llegar a un conceso en medio de la presión, y al final, aunque la frustración por haber perdido 10 minutos permanecía ambas lograron ejecutar la receta y demostrar que, en medio del estrés, con esfuerzo y determinación, lograron mantenerse en pie dentro del tiempo estipulado.

La forma en la que enfrentaron la situación dejó claro que más allá de la técnica culinaria, es la actitud uno de los ingredientes secreto para superar cualquier reto en MasterChef Celebrity.

