Violeta y Michelle ganan el reto con una misteriosa ventaja en MasterChef Celebrity

Este capítulo de dejó un sabor a triunfo inesperado para Violeta y Michelle quienes lograron sobreponerse a un inicio lleno de tropiezos y quedarse con la victoria del reto en MasterChef Celebrity, además de llevarse una misteriosa ventaja que mantiene a todos con intriga.

Artículos relacionados Talento nacional Valeria Aguilar mostró su nuevo destino tras salir de MasterChef, ¿se fue de Colombia?

¿Cómo enfrentaron Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard los 10 minutos de desventaja en MasterChef Celebrity?

La prueba inició con un error que pudo costarles la salida anticipada del reto al olvidar la harina en la alacena, y para poder continuar, Claudia Bahamón les propuso un trato que implicaba sacrificar 10 minutos de preparación a cambio de recibir este ingrediente especial.

Y durante ese tiempo sin cocinar la tensión fue evidente, pues ambas participantes sacaron a flote su carácter, sin embargo, replantearon la situación y le apostaron a una receta tradicional, los tamales de Pipián.

Una elección que no solo permitió mostrar técnica y sabor sino dejar de lado los roces personales para enfocarse en el trabajo en equipo.

Artículos relacionados Claudia Bahamón Claudia Bahamón confesó por qué no publicó nada con Caterin Escobar tras ser eliminada en MasterChef

¿Qué hizo que el jurado se inclinara por la preparación de Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity?

Con menos tiempo que sus rivales y bajo la presión de los errores iniciales, Violeta y Michelle lograron sorprender a los jueces con un plato lleno de sabor y balance, más allá de un resultado que se evaluó únicamente por su rendimiento en cocina, fue un logro marcado por la capacidad de adaptarse a las circunstancias, demostrar resiliencia y ejecutar un plan efectivo en tiempo récord.

Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard vivieron uno de los momentos más tensos en la competencia. Foto Canal RCN

El jurado destacó la autenticidad de la receta y el esfuerzo que ambas pusieron en cada paso de la preparación y de esta manera se llevaron el reconocimiento de la noche, y lo más importante, la ventaja secreta que podría cambiar el rumbo de la competencia.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia Rebeca Castillo, Miss Amazonas, sorprendió con nuevo retoque estético en el rostro: así luce

¿En qué consiste la ventaja secreta obtenida por Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity?

Al final del capítulo, las dos participantes recibieron un sobre cerrado con la condición de no revelar su contenido frente a los demás, pues ni los jueces ni sus compañeros conocieron públicamente lo que había dentro del sobre, generando incertidumbre y expectativa en este nuevo ciclo de la competencia.

Así se vivió la prueba más intensa de Violeta y Michelle en MasterChef Celebrity. Foto Canal RCN

Aunque Violeta y Michelle reaccionaron con sorpresa y alegría, también admitieron que la ventaja, aunque positiva para ellas, probablemente complique el camino de sus compañeros en la próxima prueba, la incertidumbre se convirtió en el tema centrar entre los participantes, quienes ahora deben entrar a la cocina con la duda de qué carta oculta guardarán bajo la manga sus compañeras.