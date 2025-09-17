Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valeria Aguilar mostró su nuevo destino tras salir de MasterChef, ¿se fue de Colombia?

Valeria Aguilar les reveló a sus seguidores su lugar de destino tras su eliminación de MasterChef Celebrity y le llovieron elogios por fotos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Valeria Aguilar mostró qué hizo tras salir de MasterChef
Valeria Aguilar recibió elogios tras posar desde su nuevo destino. (Foto Canal RCN)

Valeria Aguilar se convirtió en la más reciente eliminada de MasterChef Celebrity el pasado 15 de septiembre por elección de los jurados.

¿Para dónde se fue Valeria Aguilar tras salir de MasterChef Celebrity?

La salida de Valeria Aguilar de MasterChef Celebrity sorprendió a varios de sus compañeros y también a los televidentes, quienes expresaron su tristeza en redes sociales.

Valeria, era la más joven de la cocina más famosa de Colombia y tras su eliminación la creadora de contenido mostró que decidió irse de viaje para recargar energía y descansar tras varios meses de competencia.

La exparticipante de MasterChef Celebrity les mostró a sus seguidores que decidió irse para las playas de Tolú, Coveñas junto a varios de sus seres queridos.

Desde allí Valeria se dejó ver disfrutando de la compañía de sus familiares, su mascota y también del clima de este sector en donde presumió su figura.

Valeria Aguilar
Valeria Aguilar mostró el destino para donde se fue tras MasterChef Celebrity. (Foto: Canal RCN)

¿Qué mensaje dejó Valeria Aguilar tras su salida de MasterChef Celebrity?

Valeria Aguilar junto a sus fotos en Coveñas compartió un mensaje en donde expresó cómo se siente tras esta recarga de energía y ánimo con sus seres queridos.

La influenciadora dejó una frase de la canción del Binomio de Oro llamada "Playas marinas" en donde aseguró que se sentía fresca en la playa y el mar.

Y aunque el sol calentaba, no saben lo fresco que yo me sentí

Estas fotos de Valeria Aguilar provocaron un sinfín de reacciones entre sus seguidores, quienes le expresaron lo mucho que la extrañan en MasterChef Celebrity y también la llenaron de elogios por su figura.

Muchos internautas le expresaron a Valeria que su figura era de admirar y que tenía un gran futuro por delante por su belleza y carisma.

¿Por qué Valeria Aguilar salió de MasterChef Celebrity?

Valeria Aguilar salió de MasterChef Celebrity por decisión de Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, quienes determinaron que el plato de la influenciadora había sido el menos destacado de la noche de eliminación.

La influenciadora aceptó la decisión del jurado a quienes les expresó su gran admiración y respeto por todo lo que le enseñaron a lo largo de la competencia.

Asimismo, Valeria les dejó claro a sus compañeros de la cocina más famosa del mundo que lo mejor que se llevaba era la amistad de varios de ellos.

 

