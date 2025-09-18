Camp Rock 3: Disney anuncia el regreso de la película con los Jonas Brothers, pero sin Demi Lovato

Tras más de 15 años desde su debut, 'Camp Rock' regresa con su tercera entrega. Disney confirmó el elenco en redes, pero preocupa que la cantante Demi Lovato no aparezca entre los anunciados.

¿Quiénes serán los nuevos talentos que estarán en 'Camp Rock 3' junto a los Jonas Brothers?

De acuerdo con la publicación que lanzó Disney en sus redes sociales, 'Camp Rock 3' sumará varios personajes nuevos al campamento musical.

Entre ellos destacan Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts, Sherry C. y Ava Jean, quienes aportarán frescura, energía y nuevas dinámicas a la historia.

Junto a los nuevos talentos, los Jonas Brothers regresan para interpretar nuevamente a 'Shane', 'Nate' y 'Jason Gray', los miembros de la banda Connect 3.

Los Jonas Brothers vuelven a la pantalla en la esperada tercera entrega de 'Camp Rock 3', que prepara Disney. (Foto: AFP/ Angela Weiss)

Además, la actriz María Canals-Barrera continuará en su papel de 'Connie Torres', la madre de 'Mitchie Torres', interpretada por Demi y la protagonista de la historia.

Sin embargo, la ausencia de la estadounidense en el anuncio oficial ha generado preocupación entre los fans, quienes se han cuestionado por qué Disney no incluyó en su listado a la cantante estadounidense.

¿Por qué Demi Lovato no estará en 'Camp Rock 3'?

Tras el anuncio de la tercera entrega de la saga, la artista, de 33 años, generó preocupación entre sus seguidores al compartir un mensaje en sus historias de Instagram que confirmaría su ausencia como actriz.

La cantante Demi Lovato dio a entender en sus redes sociales que no estaría en la tercera entrega de 'Camp Rock'. (Foto: AFP/ Lisa O’Connor)

Con un mensaje directo que decía: "¡Mucha suerte a la próxima generación de campistas!", la intérprete de 'Here All Night' dejó en claro que no retomaría su icónico personaje.

Una de las razones sería su decisión de participar como productora ejecutiva junto a los Jonas Brothers, involucrándose detrás de cámaras en esta nueva entrega.

No obstante, muchos fans especulan que podría tratarse solo de marketing y mantienen la esperanza de que Demi finalmente aparezca en la historia.

¿De qué tratará 'Camp Rock 3'?

'Camp Rock 3' se centrará en el regreso de la banda Connect 3 al campamento musical, donde buscarán una nueva estrella.

Los campistas competirán entre sí para ganarse la oportunidad de acompañar a su banda favorita en conciertos, poniendo a prueba su talento y determinación en esta esperada tercera entrega.