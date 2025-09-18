Rebeca Castillo, Miss Amazonas, mostró el sueño que cumplió tras Miss Universe Colombia, el reality

Rebeca Castillo, exparticipante de Miss Universe Colombia, el reality, ha acaparado la atención en los últimos días tras mostrar unos retoques estéticos que se hizo y por mostrar el sueño que cumplió.

¿Qué retoques estéticos se hizo Rebeca Castillo, Miss Amazonas, tras Miss Universe Colombia, el reality?

La representante de Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality, ha estado activa en sus redes sociales tras su salida de la competencia del Canal RCN.

A través de sus redes sociales ha estado compartiendo detalles de lo que ha vivido en los últimos días en los que decidió hacerse varios retoques en su físico.

El primer cambio que mostró Rebeca Castillo fue un diseño de sonrisa que se hizo y seguido a esto, la joven se realizó un procedimiento en todo el rostro que la ayudó a definir sus facciones y mejorar su piel.

Tras mostrar su antes y después a través de redes sociales, la joven modelo les reveló a sus seguidores el sueño que cumplió recientemente y que la tiene feliz.

Rebeca Castillo cumplió sueño tras hacerse retoques físicos. (Fotos Canal RCN)

¿Cuál fue el sueño que cumplió Rebeca Castillo, Miss Amazonas, tras Miss Universe Colombia, el reality?

Rebeca Castillo les compartió a sus seguidores en la jornada del 18 de septiembre su felicidad por poder haber tenido su primera sesión de fotos de manera profesional.

Estas son mis primeras fotos profesionales y no puedo explicar lo hermosa y segura que me siento al ver el resultado.

La exparticipante de Miss Universe Colombia, el reality, les expresó a sus seguidores su felicidad por haber podido cumplir ese sueño y más por ver el resultado final en donde resaltó que se veía hermosa y segura.

Rebeca aprovechó para agradecer al fotógrafo que le ayudó con la sesión y quien al parecer según expresó le ayudó a sacar su mejor versión.

Gracias infinitas (...), logró sacar la mejor versión de mí frente a la cámara. Hoy celebro este inicio con gratitud y mucha ilusión por todo lo que viene.

¿Qué reacciones ha dejado la publicación de Rebeca Castillo sobre el sueño que cumplió tras Miss Universe Colombia?

Como era de esperarse esta publicación de la excandidata de Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality, no ha pasado por desapercibido y muchos internautas han elogiado a la joven.

Con comentarios como "Tu belleza interior te hace resaltar", "Sigue cumpliendo sueños" o "Quedó muy bien con sus retoques", internautas aplaudieron la primera sesión de fotos de la joven.

Asimismo, varios le han aplaudido a Rebeca Castillo no dejarse afectar por los malos comentarios o burlas en redes sociales.