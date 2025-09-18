Tras demanda a Beéle, Isabella Ladera sorprendió con curiosa publicación

La influenciadora venezolana Isabella Ladera se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego que se hiciera oficial su demanda al cantante Beéle.

¿Por qué Isabella Ladera demandó a su expareja Beéle?

En la jornada del 18 de septiembre se reveló que el documento expedido por el bufete The Hachar Law Group encargados de representar legalmente a la influenciadora en el que se conoce los motivos por los que demandaron a Beéle.

En el comunicado se responsabiliza al artista y a otras supuestas partes no identificadas por la difusión no autorizada de contenido privado.

En este documento se expone que solo Isabella y Beéle tenían acceso a dicho contenido, el cual ella supuestamente eliminó de su celular por petición del cantante, algo que al parecer él no habría hecho según el mensaje.

"Nadie debería aprovecharse de la vulnerabilidad de otro para generar dinero o contenido. Esto no es entretenimiento es un delito, y lo único que deja son cicatrices".

Isabella Ladera demanda a Beéle y así reaccionó tras hacerse oficial el documento. (Foto: AFP)

¿Cuál fue la publicación de Isabella Ladera tras hacerse oficial su demanda a Beéle?

Tras todo el revuelo que generó la publicación del documento de la demanda del equipo legal de Ladera hacia su expareja Beéle, la influenciadora se pronunció en sus redes sociales.

Lejos de la polémica y mostrando cómo ha pasado sus últimos días tras todo el revuelo que vivió la semana pasada.

Isabella Ladera se dejó ver disfrutando de un día de playa junto a su hija Mía, fruto de su pasada relación con el puertorriqueño Isander Pérez.

Junto a las fotos y videos que compartió Isabella Ladera con su hija, dejó un mensaje en el que dejó claro que solo le preocupa en este momento hacer feliz a su pequeña.

Donde estas tú, estoy yo.

¿Cuál es la indemnización que Isabella Ladera y su equipo le piden a Beéle?

Isabella Ladera parece que se mostrara ajena a la polémica que ocasionó su demanda a Beéle, en la que según su equipo legal le exige una cuantiosa suma de dinero al artista.

El equipo legal pide una compensación en su demanda de más de $50.000 dólares al artista por los cargos de invasión a la privacidad, acos* sex*al digital e imposición de angustia emocional.

Esta petición habría surgido por todo el impacto psicológico, personal y profesional que la influenciadora habría sufrido por la viralización del contenido privado y todos los comentarios que ha recibido en redes sociales.