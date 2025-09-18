Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Fotos retocadas con IA de Karina García desataron fuerte polémica en redes sociales

Las fotos con IA de Karina García en la infancia y adolescencia dividieron opiniones en redes y ella respondió con un mensaje reflexivo.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Karina García durante entrevista con Buen día Colombia.
Karina García presumió el regalo que recibió de un fan. Foto | Buen día Colombia.

Las redes sociales no dejan de sorprender con nuevas tendencias, y una de las más recientes es el uso de inteligencia artificial para recrear imágenes de los artistas en diferentes etapas de su vida.

Karina García no fue ajena a esta tendencia, y sus seguidores se encargaron de viralizar un carrusel de fotografías que mostraban cómo lucía en la niñez y la adolescencia, sin embargo, el resultado generó más de una reacción, pues el debate creció rápidamente al ver los cambios en su apariencia física y la edición de las fotos.

¿Qué mostraron las fotos de Karina García que hicieron los seguidores?

Las fotos compartidas por los fans de Karina usaron IA para recrear cómo se veía su rostro a los 8 años y su fiesta de 15 años, fotos que ya han circulado antes en redes pero que no tenían la calidad suficiente, y que retratan cómo se veía la modelo antes de cualquier procedimiento estético.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karina García se unió al trend de fotos con IA y las redes no paran de opinar sobre su transformación. Foto | Canal RCN.

Lo curioso es que, aunque se trataba de un homenaje, varios usuarios en redes señalaron que la edición era exagerada y no coincidía del todo con la realidad, y algunos comentarios criticaron el nivel de retoque digital, asegurando que se había distorsionado la esencia de la modelo.

Otros en cambio resaltaron que desde pequeña ya tenía rasgos llamativos y que estas imágenes solo confirmaban la naturalidad de su belleza, un contraste de opiniones que volvieron tendencia el nombre de Karina García una vez más, generando interacciones y debate sobre la apariencia con retoques digitales.

¿Cómo reaccionó Karina García ante la polémica de sus fotos?

Lejos de ignorar la conversación, la modelo decidió apropiarse del momento y compartió las fotos en sus historias de Instagram, allí acompañó las imágenes con un mensaje de reflexión donde habló sobre la importancia de aprender a estar orgullosa de sí misma.

 

También mencionó que su “niña interior” sigue siendo parte de su vida y que, con el tiempo, esa versión infantil sanará todas las heridas que la acompañaron en su crecimiento.

Más que una simple respuesta a las críticas, Karina convirtió la publicación en una oportunidad para conectar con su público desde la vulnerabilidad y la autenticidad, un mensaje que fue aplaudido por muchos seguidores, quienes destacaron la fortaleza con la que suele enfrentar los comentarios que surgen alrededor de su imagen pública.

¿Qué significado tiene este gesto en la carrera actual de Karina García?

Este episodio llega justo en un momento crucial para la modelo, quien se encuentra en plena preparación para su próxima participación en Stream Fighters, un evento deportivo que ha generado gran expectativa.

Karina García
Karina García fue tendencia tras un carrusel de fotos con IA. | Foto del Canal RCN.

Faltando un mes para su combate, Karina quiso transmitir que, más allá de los debates sobre su apariencia, lo que realmente define es la disciplina, la dedicación y la capacidad de reinventarse.

Al abrazar con cariño esas versiones pasadas de sí mismas, la modelo dejó claro que no se trata de ocultar el pasado, sino de reconciliarse con él. El trend de las fotos con IA que empezó como un juego entre los internautas, se ha ido convirtiendo en una poderosa excusa para hablar de autoestima y resiliencia para muchas figuras públicas como Karina García.

