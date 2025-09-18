Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Tres cosas que nunca debes hacer a la hora de vestirte, según Luisa Fernanda W

Esto es lo que no debes hacer a la hora de vestirte de acuerdo con los consejos de la influenciadora Luisa Fernanda W.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Errores al vestirse segun Luisa Fernanda W
Luisa Fernanda W revela errores a vestirse/Canal RCN/Freepik

La influenciadora Luisa Fernanda W dio a conocer tres errores que las personas suelen cometer a la hora de vestirse y presumir sus atuendos.

¿Cuáles son los errores a la hora de vestir según Luisa Fernanda W?

La creadora de contenido compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 19 millones de seguidores, un video en el que se mostró hablando sobre los errores más comunes que se cometen al lucir ciertos outfits.

Luisa Fernanda W da consejos de moda

En la grabación se dejó ver ofreciendo sus consejos mientras iba luciendo uno de sus elegantes outfits.

La paisa señaló esos tres puntos claves que no dejan que luzcan de la mejor manera.

1. Vestirse para agradar a otros

Cuando te pones algo que no te representa solo para encajar te desconectas de tu esencia y eso hace que no lo luzcas correctamente.

2. Copiar estilos sin adaptarlos

Inspirarse está muy bien, pero copiarlos al pie de la letra sin ponerle tu estilo hará que el look pierda autenticidad y no reconozcan su esencia.

3. Olvidarte del contexto:

Vestirse sin tener en cuenta el lugar, la hora, el evento o el clima puede hacerte sentir fuera de lugar, además que no te sientas cómodo/a.

¿Cuáles son los errores a la hora de vestir, según la inteligencia artificial?

Chat GPT coinciden con los consejos de la influenciadora Luisa Fernanda W y además da otros detalles que también puede hacer que no luzcas de la mejor manera.

Luisa Fernanda W sobre moda

Según destaca usar prendas con logotipos de marcas muy grandes no se ve bien, usar prendas sucias o arrugadas, destacando que la presencia personal es muy importante.

También resalta la importancia de saber combinar la ropa con los accesorios, pues no hacer un buen match puede generar contradicciones visuales que pueden disgustar.

Asimismo, indica que usar ropa con un tallaje diferente al de cada uno también puede ser un gran error a la hora de vestir.

Lo importante es que con cada prenda te sientas cómodo y fiel a tu estilo para que puedas reflejar eso que tanto eres y te gusta.

