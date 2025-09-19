Marcela Reyes enfrentó a internauta que la cuestionó tras desaparición de B-King

La DJ Marcela Reyes rompió su silencio en la jornada del 19 de septiembre sobre el tema de la desaparición de su expareja, el cantante B-King en México.

¿Cuál fue la crítica que le hicieron a Marcela Reyes sobre el caso de B-King?

La exparticipante de Survivor, la isla de los famosos aseguró que se sentía afectada con la situación que estaba pasando la familia de su expareja con su desaparición. Sin embargo, este mensaje dividió opiniones entre sus seguidores e internautas.

Marcela Reyes recibió varias críticas y hasta señalamientos tras lo sucedido esta vez por un fuerte cruce de mensajes con un internauta que la cuestionó por su reacción frente a lo ocurrido con B-King.

Mañana ya estarás de fiesta con las mismas amigas que la apodaron 'Griselda'.

La internauta le escribió por mensaje privado a la DJ que no creía en sus palabras y que ya al otro día estaría de fiesta.

Caras vemos corazones no sabemos y por ahí dicen que el reza y peca empata.

Marcela Reyes fue señalada tras desaparición de B-King. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Marcela Reyes al feo comentario de la internauta?

Ante estos fuertes comentarios la DJ no se quedó callada ante el fuerte comentario de la internauta y le respondió sin filtro.

Marcela Reyes le aseguró que sí estaría de fiesta pronto porque de eso se trataba su trabajo y por eso no dudó en responderle de manera irónica que si le iba a pagar sus gastos para no tener que salir de fiesta.

Claro reina, mañana voy a estar en fiesta porque es mi trabajo o ¿tú me vas a pagar lo que cobro y vas a pagar los gastos de mi casa?

Ante estos fuertes comentarios, la DJ se mostró asombrada y no dudó en expresar que no quedaría callada ante los señalamientos que ha tenido.

Mucha gente que no le dan amor en su casa y cómo que no trabajan. No me le estoy quedando callada a nadie.



Con estas palabras, Marcela recalcó que su carrera y sus compromisos laborales son su prioridad y que no permitirá que desconocidos en internet cuestionen la manera en que afronta la difícil situación.

¿Qué se sabe de la desaparición de B-King en México?

Stefanía Agudelo, hermana de B-King fue la encargada de reportar la desaparición de su hermano a través de redes sociales en donde pidió ayuda a todos para difundir el mensaje y así lograr encontrarlo.

Según reveló la hermana del artista, el cantante habló con ella el pasado 16 de septiembre cuando le avisó que iba para el gimnasio en compañía de un amigo conocido como Regio Clown.

Las autoridades mexicanas se encuentran en la búsqueda del cantante colombiano y de su amigo, pero hasta el momento no han dado nuevos avances.