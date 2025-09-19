Evaluna y Camilo revelan a sus fans el verdadero significado de sus tatuajes

Durante su paso por España como parte de su gira internacional, Evaluna Montaner y Camilo Echeverry aprovecharon un espacio para abrirle su corazón a la “tribu” y contar detalles de los tatuajes que ambos llevan en la piel.

Cada diseño, lejos de ser un simple adorno, representa momentos especiales, recuerdos familiares y símbolos de la relación que han construido como pareja.

¿Qué significan los primeros tatuajes de cada uno?

Evaluna decidió empezar este recorrido por su primer tatuaje, marcado con las coordenadas de la casa de sus abuelos en Caracas. Para ella, aquel lugar fue un punto de encuentro familiar que quería conservar como huella permanente, incluso después de la partida de su abuelo.

Promesas, familia y sueños: así narran Evaluna y Camilo su historia de amor a través de tatuajes únicos. /AFP: Ivan Apfel

Camilo, por su parte, mostró su tatuaje más grande y también el primero, un atrapasueños que ocupa gran parte de su espalda. El diseño nació tras convivir con una comunidad indígena en la Amazonía en 2008, experiencia que le dejó la enseñanza de poner intención y propósito en lo que se hace. Para él, más que un dibujo, es un recordatorio de los valores que lo inspiran en su vida personal y artística.

¿Cómo llevan su matrimonio grabado en la piel?

Entre los tatuajes más significativos que la pareja comparte se encuentra uno grabado en el dedo anular. Ambos decidieron marcar la frase “sí, acepto” en código morse, como símbolo de la promesa que se hicieron en el altar y que ahora también los acompaña en su día a día.

Desde Caracas hasta la Amazonía, cada tatuaje de Evaluna y Camilo tiene un recuerdo imborrable. Foto AFP/Giorgio Viera

Otro diseño especial es el que realizaron al cumplir su quinto aniversario de matrimonio, mientras Evaluna eligió una fogata como metáfora de las bodas de madera, Camilo se tatuó un hacha que simboliza cómo el árbol, al convertirse en madera, pasa a tener nuevos significados y funciones.

¿Qué otros tatuajes reflejan su vida en pareja?

En el brazo, llevan un tatuaje con la frase “baby I’m grateful”, un recordatorio del hábito que construyeron juntos, cada noche expresar gratitud por tres cosas relacionadas con el otro.

Camilo también reveló un tatuaje muy especial, una vaca lechera, este diseño, lejos de ser una ocurrencia casual, está inspirado en uno de los sueños más grandes de Evaluna, el de ser madre y poder amamantar a su hijo.

Para ella, este símbolo resume una de las experiencias más significativas de su vida, mientras que para él es una muestra de admiración hacia su esposa y hacia la maternidad.

Con cada trazo, la pareja ha encontrado una forma única de narrar su historia, llevando consigo recuerdos que no se borran y que continúan reforzando el lazo que los une.