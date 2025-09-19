Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García sorprende con confesión en medio de rumores de ruptura con Altafulla

“Nada más importa”: Karina García dejó sorpresivo mensaje en redes en medio de rumores de ruptura con Altafulla.

Karina García y Altafulla tienen a sus seguidores con dudas de su relación
Karina García sorprendió con publicación y le preguntan por Altafulla. (Foto Canal RCN)

Karina García sorprendió a sus seguidores en las últimas horas con una confesión en sus redes sociales que avivó los rumores de ruptura con Altafulla.

¿Cuál fue la confesión de Karina García que avivó los rumores de ruptura con Altafulla?

En las últimas semanas los nombres de Karina García y Altafulla han estado en el foco mediático esto por un aparente distanciamiento que ha avivado los rumores de ruptura.

Precisamente, la modelo antioqueña sorprendió a sus seguidores en la red sociales X al compartir un mensaje en el que listó cada una de sus prioridades en la actualidad, dejando por fuera a Altafulla.

Karina García aseguró que sus únicas prioridades en el momento son hacer dinero, su enfrentamiento con Karely Ruiz, su religión, su familia y sus seguidores.

FOCUS en hacer mucho dinero, focus en mi pelea, focus en mi relación con DIOS, focus en controlar mis emociones, focus en mi familia focus en mi TEAM KARINA GARCÍA focus en mi, NADA MAS IMPORTA.

Karina García confesó los sacrificios que hizo para llegar al Stream Fighters 4
Karina García sorprendió con publicación en donde olvidó a Altafulla. (Foto Canal RCN).

¿Qué reacciones dejó el mensaje de Karina García sobre sus prioridades?

Como era de esperarse este mensaje de Karina García sorprendió a sus seguidores ya que en este listado de prioridades en su vida no apareció el nombre de Altafulla.

Además, llamó la atención el énfasis que hizo la modelo paisa en la frase "Nada más importa", la cual colocó en mayúscula sostenida al final de su reflexión.

Para varios de sus seguidores este mensaje es una clara muestra que la pareja no atraviesa por su mejor momento y que hasta podría haberse dado un tiempo.

Sin embargo, para otros internautas, la parte de "familia" a la que hizo referencia Karina García incluía al ganador de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué ha dicho Altafulla sobre los rumores de ruptura con Karina García?

En medio de esta ola de rumores y dudas de sus seguidores al cantante barranquillero le preguntaron en una entrevista sobre su situación sentimental, dejando claro que estaba "comprometido".

Altafulla aseguró que era una persona que aún creía en el matrimonio y que en este momento estaba enfocado en su relación con Karina García, de la cual habló maravillas y aseguró que estaban bien a pesar de los rumores.

"Yo a Kari la amo, a sus hijos, a toda su familia, hasta a su mamá, todos tenemos una relación muy bonita. De las cosas que más valoro y me gustan de ella es que muy familiar, es una mujer increíble".

Karina García, Altafulla
Altafulla habló de su relación con Karina García en entrevista. (Foto del Canal RCN.)
