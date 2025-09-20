Christian Nodal y Ángela Aguilar conforman una de las parejas más polémicas del momento, pues no solo los medios de comunicación nacionales e internacionales tiene su foco puesto encima de ellos, sino también los usuarios de redes sociales, quienes no pierden ninguna oportunidad para opinar sobre lo que hace la pareja, por eso, a través de un video, dejaron ver que no se pierden de detalles como el trato del cantante hacia su esposa.

¿En qué video se compara el trato que Christian Nodal le daba a Cazzu con el que le da a Ángela Aguilar?

En redes sociales ha circulado un video que reúne varios momentos entre Christian Nodal y Cazzu, pero así mismo, momentos con Ángela Aguilar con el fin de comparar de cómo es el trato que le ha dado a la madre de su hija y actual esposa. Por un lado, con la argentina, según la edición del clip, Christian era más atento, pues se le veía arreglándole el vestido en una alfombra roja, también siendo detallista con su mirada y hasta bailaron juntos en un escenario cuando ella estaba embarazada. Mientras que, con Ángela, se le ve serio.

¿Por qué se habría terminado la relación de Christian Nodal y Cazzu?

Tras su separación, Nodal estuvo en el ojo del huracán debido a que al poco tiempo que confirmó su ruptura con Cazzu, salió públicamente a revelar que estaba casado con Ángela Aguilar y desde entonces no ha dejado de salir de las polémicas de las cuales ha sido duramente criticado. Aunque no exista una razón puntual que la expareja haya comentado sobre su separación, se sabe del lado de Nodal que Cazzu cambió tras el parto de Inti, presuntamente y según lo que él dijo en una entrevista y por el lado de la cantante, no se saben muchos detalles de cómo habría terminado la relación con el padre de su hija Inti.

¿Ángela Aguilar qué ha dicho respecto a su polémico matrimonio con Nodal?

En una entrevista, Ángela Aguilar habría mencionado que Cazzu sabía de su relación, pero después la argentina desmintió esto, diciendo que se enteró cuando todo se hizo público, sin embargo, omite muchas de las polémicas en las que se ha visto desde que se casó con Christian Nodal y no revela u opina, contrario a Cazzu, quien sí ha hablado del tema y ha revelado que no es justo tantas críticas que recibe la mexicana, pero que tampoco la puede defender.