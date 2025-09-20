Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentina Taguado sorprende a Valeria Aguilar con un emotivo regalo

Valeria Aguilar presumió en sus redes sociales el hermoso regalo que le dio Valentina Taguado en este día del amor y la amistad.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Valeria Aguilar presume el regalo que le dio Valentina Taguado

En esta temporada de MasterChef Celebrity Colombia no solo se han cocinado buenos platos, sino amistades y relaciones bonitas, pues ese es el caso de Valentina Taguado y Valeria Aguilar, quienes no se conocían antes de su participación en el programa de cocina y ahora son muy buenas amigas, tanto que tienen su propio show.

¿Cuál fue el regalo que le dio Valentina Taguado a Valeria Aguilar?

Este sábado 20 de septiembre se celebra el día del amor y de la amistad en Colombia y por eso, muchas celebridades han compartido en sus redes sociales los detalles que han recibido en esta conmemoración, por su lado, Valeria Aguilar enterneció a sus seguidores al mostrar el hermoso regalo que Valentina Taguado le dio, pues la creadora de contenido presumió unas flores moradas y en su historia escribió que ama a su gran amiga.

¿Valentina Taguado siente algo más que una amistad por Valeria Aguilar?

Tras su gran relación desde la cocina de MasterChef Celebrity Colombia, Valentina Taguado y Valeria Aguilar son una dupla muy comentada en redes sociales, es por eso que, un seguidor de la locutora le preguntó si ella sentía algo romántico por su amiga y ella confesó que siente mucho amor y admiración por ella, además que le parece preciosa, pero dejó claro que como amiga. Esta pregunta se la ha hecho muchos seguidores de las participantes del reality de gastronomía, pero así mismo, se ha especulado del triángulo amoroso entre ellas dos y Raúl Ocampo.

¿Qué respondió Valeria Aguilar sobre su relación con Raúl Ocampo?

Luego de su eliminación de MasterChef Celebrity Colombia, Valeria Aguilar estuvo en entrevista en ‘Buen día, Colombia’ en donde respondió detalles sobre su relación con Raúl Ocampo y ella dejó claro que son más que amigos, ya que son como hermanos y eso es lo que precisamente han dejado ver en sus redes sociales, pese a que ella y Valentina Taguado expresan lo guapo que es su amigo y con esta respuesta, la creadora de contenido cerró el tema de conversación sobre su cercanía con el actor, ya que esta misma pregunta le hicieron a Ocampo y Taguado cuando estuvieron juntos en entrevista y así mismo, respondieron que son muy buenos amigos.

