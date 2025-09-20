Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón revela supuestos chats comprometedores de José Rodríguez con su amiga trans

Yina Calderón no quiso quedar como mentirosa y por eso, reveló supuestos chats de José Rodríguez con una mujer trans.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yina Calderón revela chats de José Rodríguez con mujer trans

Una vez más, Yina Calderón protagoniza una nueva polémica en la que involucra a José Rodríguez exparticipante de La casa de los famosos Colombia y novio de Yaya Muñoz, pues hace día, la empresaria dijo que el modelo es “heterocurioso” y esto despertó la defensa de la pareja de enamorados, sin embargo, en las últimas horas de este sábado 20 de septiembre, Yina publicó las supuestas pruebas de que José presuntamente se ha involucrado con una mujer trans.

¿Cuáles son las pruebas que publicó Yina Calderón sobre la conversación personal de José Rodríguez y su amiga trans?

Para defenderse y no quedar como “mentirosa”, Yina Calderón habló esta mañana en sus historias de Instagram diciendo que iba a dar un “adelanto” de las supuestas pruebas que tiene de un chat de José Rodríguez conversando con, según Yina Calderón, una amiga trans, pues precisamente, la conversación está subidita de tono en un contexto muy personal entre el modelo y la mujer.

En una primera imagen expuesta por Yina Calderón, sale el supuesto chat de José escribiéndole a la mujer y en el segundo, el chat de la amiga de Yina Calderón, diciendo que tiene fotos y videos de él, pero aclarando que a ella no le importa la fama y, además, que la ayuda porque “la ama”.

 

¿Qué dijo Yina Calderón sobre los supuestos chats de José Rodríguez y su amiga trans?

Yina Calderón reveló que le oculta la identidad a su amiga porque “a ella no le interesan los seguidores y reveló que la mujer es de Barcelona, además que “es muy hermosa”. La empresaria aclaró que José Rodríguez “no tiene mal gusto” y añadió que “con mucho gusto” tiene en su poder los videos de él en acción con su amiga” y aclaró que José “sabe perfectamente que ella tiene las pruebas.

¿Qué dijo la mujer trans que ya habría sido vinculada con José Rodríguez?

El tema de que a José Rodríguez le gusta las mujeres trans ya viene desde hace varios días, pues Yina Calderón habló sobre esto en sus redes y de hecho mostró una foto en la que sale el modelo con una mujer trans, sin embargo, quien sale en esa foto aclaró que la imagen se debe a un tema laboral y nada personal. Es importante mencionar y hacer la aclaración que, según Yina, la mujer del chat es otra chica diferente a la de la foto en mención.

