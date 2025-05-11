Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura realizó preocupante anuncio tras recientes intervenciones estéticas

La Segura preocupó al realizar inesperado anuncio relacionado con las intervenciones estéticas que se practicó recientemente.

La Segura sorprende con preocupante confesión tras pasar por el quiróf4no
La Segura causa alarma con inesperado anuncio tras sus retoques estéticos. (Foto Canal RCN).

Hace pocos días, La Segura fue intervenida estéticamente para mejorar el aspecto de su cuerpo y lograr una figura más definida. Sin embargo, aunque todo parecía marchar bien, un reciente anuncio relacionado con estas intervenciones generó preocupación entre sus seguidores.

¿Cuál fue el anuncio de La Segura que preocupó a sus seguidores tras su reciente retoque estético?

Poco antes de realizar una dinámica de preguntas y respuestas en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Segura hizo un inesperado anuncio que generó preocupación.

La Segura habla sin filtros sobre los nuevos retoques que piensa hacerse
La Segura sorprende al revelar que planea más retoques tras su reciente operación. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido, quien fue intervenida estéticamente hace pocos días para mejorar el aspecto de su abdomen, reveló que le habían retirado las bombas del dolor, un dispositivo que ayuda a mitigar las molestias después de las cirugías, y aseguró que estaba pasando por un momento difícil.

En el mensaje, que acompañó con una fotografía de su rostro visiblemente adolorido, contó que se sentía muy mal, pues no lograba aliviar las secuelas de la intervención que afectaban todo su cuerpo.

“Amigas, hoy me ha ido como perro en misa. Me quitaron la bomba del dolor ayer y hoy me he sentido como Sansón sin pelo: sin poderes y con un dolor el hp”.

¿Qué intervención estética se realizó La Segura?

Desde hace varios meses, La Segura venía anunciando a sus seguidores que se sometería a nuevos retoques estéticos para recuperar su figura tras haber dado a luz a su primer hijo con Ignacio Baladán, y finalmente ese día llegó.

Así luce La Segura luego de su procedimiento estético
Cómo se recupera La Segura después de su procedimiento estético. (Foto: Canal RCN)

Hace pocos días, la creadora de contenido digital reveló que se encontraba en el consultorio lista para someterse a dichos retoques, los cuales consistían en mejorar el aspecto de su abdomen, pues además de tener piel suelta, su ombligo no tenía una buena estética.

“A mí me amarraron los músculos, me hicieron lip0lipectomía. Parezco una capibara, estoy gitanísima, esto se siente tieso, extendido, tengo una cicatriz y un ombligo nuevo que ni te cuento”, comentó tras su intervención.

Vale la pena destacar que la influenciadora planea someterse a un retoque más, pero esto sería luego de la recuperación de este último procedimiento.

