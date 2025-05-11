Aida Victoria Merlano mostró su impresionante figura a tres meses de dar a luz

Han pasado varias semanas desde que la influenciadora Aida Victoria Merlano confirmó el nacimiento de su hijo, y desde entonces, ha revelado detalles de cómo ha sido el proceso de maternidad, una faceta que le ha permitido mostrar su versión más dulce y protectora.

¿Por qué Aida Victoria Merlano llamó la atención en las últimas horas en redes sociales?

En las últimas horas, la reconocida creadora de contenido nuevamente llamó la atención de los internautas, esta vez al presumir su impresionante figura con un video con el que quiso desmentir lo que se dice de las mujeres luego de dar a luz.

"Nunca volverás a ver el cuerpo que tenías antes del embarazo, falso", escribió la joven por medio de sus historias en su cuenta de Instagram en donde publicó una grabación que rápidamente dio de qué hablar en redes sociales.

Allí, la creadora digital, sorprendió al mostrar cómo luce su figura desde diferentes ángulos mientras se graba con su celular frente a un espejo de gran tamaño, "tres meses posparto", agregó.

¿Cuándo nació el hijo de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Emiliano, hijo de Aida Victoria y Juan David Tejada, nació el pasado 29 de julio de 2025, pues así lo anunció la influenciadora por medio de su cuenta personal en donde en su momento compartió un emotivo video con su bebé a pocas horas de su nacimiento.

Y aunque según lo manifestó ella misma, a escasos días de dar a luz tomó la decisión de terminar su relación con el padre de su hijo, esta difícil situación no ha sido impedimento para disfrutar de esta etapa de su vida que llegó para cambiarlo todo, incluso aquello que no es tan positivo.

En medio del revuelo que desató su polémica ruptura con el llamado 'agropecuario', Merlano decidió revelar el rostro de Emiliano, en un enternecedor video que rápidamente desató miles de comentarios elogiando la belleza del pequeño.

Por su parte, Tejada, también aprovechó para mostrar su relación con el bebé, con quien apareció días después de la publicación de Aida para compartir algunas imágenes que dan cuenta de su amor por su hijo.