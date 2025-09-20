Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Melissa Gate se despacha en contra de Valentino en defensa de Emiro Navarro

Melissa Gate no se quedó callada y llamó “ardido” a Valentino Lazaro en defensa de su amigo, Emiro Navarro.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Melissa Gate se despacha en contra de Valentino Lazaro

Melissa Gatesigue siendo noticia y tendencia en redes sociales luego de sus polémicas revelaciones contra algunos personajes públicos, pues recientemente fue bastante criticada, pero a la vez aplaudida por supuestas indirectas hacia su excompañera de La casa de los famosos Colombia, Karina García, quien, al parecer, le habría respondido con un video.

¿Qué dijo Melissa Gate en contra de Valentino Lazaro en defensa de Emiro Navarro?

Como es de costumbre, Melissa Gate no deja pasar oportunidad para decir lo que ella piensa y siente, pues esta vez, no se quedó callada y se despachó en contra de Valentino Lazaro, quien en varias ocasiones ha arremetido en contra de ella y de Emiro Navarro. en medio de una entrevista, la paisa dijo que Valentino “está ardido” porque él no pudo ingresar a La casa de los famosos Colombia 2025 y que, por lo contrario, su amigo Emiro “arrasó” en las votaciones, lo que, según ella, Lazaro no pudo soportar y por eso se despacha en contra del exparticipante del reality y así mismo, Gate mencionó que “Emiro es todo lo que está bien”, palabras que conmovieron a sus seguidores, quienes le aplaudieron la manera en la que ella defendió a su amigo.

¿Por qué hay enemistad entre Valentino contra Emiro Navarro y Melissa Gate?

Tras la final de La casa de los famosos Colombia 2025, las polémicas relaciones de amistas y enemistad que nacieron durante el reality han dado mucho de qué hablar, pues precisamente, Valentino Lazaro ha salido en defensa de Karina García y por eso se ha despachado en contra de Emiro Navarro y Melissa Gate, pero en el caso del influencer costeño, él nunca ha mencionado ni una palabra para defenderse y no se involucra en esas polémicas, todo lo contrario a Melissa, quien no se queda callada y sale a defenderse a ella misma y a su amigo.

¿Cuáles son las otras enemistades que dejó La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia han dado muchísimo de qué hablar, pues sus problemas se han convertido en algo muy serio y personal fuera de la competencia, lo que ya tiene cansados a los usuarios de redes sociales, quienes piden que ya dejen de pelear tanto, pues cuando no es uno, es el otros y por esas están Yaya Muñoz y La Toxi Costeña, quienes se están tirando por comentarios en contra de José y, de hecho, Yina Calderón también se ha visto involucrada.

