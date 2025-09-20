Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Emiro Navarro al matrimonio de Fernando ‘El Negro’ Salas: “me opongo”

Emiro Navarro dejó clara su postura frente al matrimonio de Fernando ‘El Negro’ Salas, dejando saber que él despedirá su soltería.

Paula Orjuela Quevedo
Emiro Navarro reacciona al matrimonio del ‘Negro Salas’

La casa de los famosos Colombia 2025 no solo dejó polémica y controversia tras su gran final, sino que también dejó buenas relaciones y amistades que nacieron dentro de la competencia y que se fortalecieron fuera de cámaras, como en el caso de la amistad de Melissa Gate con Emiro Navarro y La Toxi costeña, sin embargo, otros exparticipantes se han visto muy felices con algunos de sus excompañeros y así lo presumió Emiro Navarro, quien tuvo un encuentro con Fernando ‘El negro Salas’.

¿Cómo reaccionó Emiro Navarro a la noticia del matrimonio del ‘Negro Salas’?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Emiro Navarro subió una historia junto a Fernando ‘El Negro' Salas, otro exparticipante de La casa de los famosos Colombia, con quien estaba en una video llamada en comunicación con la prometida del actor, pues precisamente, el creador de contenido estaba reaccionando a la noticia del matrimonio de su excompañero y dijo en chiste que “él se opondría” y con sarcasmo lloró diciendo que “la yuca de Colombia” se casa, pero no dejó pasar el momento para hacer sus bromas y decir que él sería quien le daría la despedida de soltero.

¿Qué ha hecho Emiro Navarro tras el final de La casa de los famosos Colombia?

Emiro Navarro ha sorprendido a sus seguidores con su gran progreso tras el final de La casa de los famosos Colombia, pues pese a ocupar el tercer lugar en las votaciones de los finalistas del reality, el creador de contenido ha estado trabajando con marcas y ha colaborado no solo con otros influencers sino con artistas de talla internacional, pues esto es algo que mantiene con mucho orgullo a sus fanáticos, quienes no se arrepienten de haberlo apoyado durante su estadía en el programa de la vida en vivo.

¿Emiro Navarro sigue siendo amigo de Melissa Gate tras La casa de los famosos Colombia?

Sin duda, una de las amistades más seguidas que dejó La casa de los famosos Colombia 2025 es la conformada por Melissa Gate y Emiro Navarro, quienes se han visto en diferentes ocasiones juntos junto a La Toxi costeña y, de hecho, ya viajaron junto a Mateo Varela y Norma Nivia, lo que significa que su amistad se ha fortalecido fuera de las cámaras, pese a los comentarios negativos que siguen recibiendo.

