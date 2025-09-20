La casa de los famosos Colombia 2025 terminó hace meses, pero los exparticipantes de esta temporada siguen siendo noticia y tendencia en las redes sociales, más exactamente personalidades como Karina García, Melissa Gate, Yina Calderón, La Toxi Costeña, Emiro Navarro y Laura G. sin embargo, no todos los acontecimientos de ellos son muy positivos, pues sigue la polémica por la relación de estos exparticipantes e incluso fuera del programa.

¿Cuál es el video en el que Karina García le estaría lanzando pulla a Melissa Gate?

Recientemente, Karina García publicó un video con un audio viral que circula las redes sociales y escribió en el clip que lo de ella no es “indirecta, sino anécdota”, hecho que encendieron las redes sociales, pues una cuenta de entretenimiento reposteó el video y este generó todo tipoi de reacciones.

¿Cuáles fueron las reacciones que dejó el polémico video de Karina García?

Tras la publicación del video de Karina García en el que estaría lanzando pullas, los comentarios de los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar, pues algunos afirmaron que, aunque ella niega que está enviando “indirectas”, sí lo está haciendo, pues se sabe que recientemente Melissa Gate se despachó en su contra y esta sería la forma de responderle.

Por otro lado, otros apoyaron la forma en la que la paisa se está comportando, ya que no está mencionando a nadie en su video y, además, algunos usuarios de redes opinaron que “están cansados” de las pullas que se envían las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, ya que “están muy grandes” para que tengan esos comportamientos.

¿Qué fue lo que Melissa Gate dijo de Karina García?

Melissa Gate habría escrito en su cuenta de X varios mensajes que posiblemente serían en contra de Karina y su fandom, pues usó palabras despectivas y mencionó que sus fans “solo hacen cosas para que ella las vea” y eso le genera “lástima”.

Por otro lado, Gate dijo a través de un live de TikTok en el que conversaba con Yina Calderón, que ella no le lanzaba pullas a Karina, pues pidió que los fans de ella no se tomaran todo personal, porque ella no solo ha tenido problemas con su excompañera, sino con más personas.