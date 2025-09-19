Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla se pronunció sobre rumores de ruptura con Karina García, esto dijo

El artista Altafulla habló sobre supuesta crisis en su relación con la influenciadora Karina García.

El cantante Altafulla reveló a sus millones de fanáticos cómo está su situación actual con la influenciadora Karina García luego de varios rumores de una posible crisis.

¿Qué dijo Altafulla sobre su relación con Karina García?

El artista estuvo en un programa en Venezuela, país que visitó para promocionar su música, donde fue interrogado sobre su situación sentimental debido a la cantidad de especulaciones que han surgido alrededor.

El barranquillero primero fue cuestionado sobre si estaba soltero o no, a lo que él reiteró que está "comprometido".

Posteriormente, habló de lo enamorado que está de la paisa y lo mucho que quiere a su familia.

"Creo en el matrimonio, no sé qué vaya a suceder. Obviamente yo a Kari la amo, a sus hijos, a toda su familia, hasta a su mamá, todos tenemos una relación muy bonita. De las cosas que más valoro y me gustan de ella es que muy familiar, es una mujer increíble", expresó.

¿Por qué Altafulla y Karina García no han estado juntos públicamente en los últimos días?

El cantante aprovechó para explicar las razones por las que no los han visto tan juntos últimamente, señalando que su distancia se debe a que a los compromisos labores de cada uno, destacando que no son egoístas con los sueños del otro y se permiten ser, por lo que, deben separarse por varios días según su agenda, pero tratan de compartir cada vez que pueden.

Por ahora, el artista sigue promocionando su nueva música, entre ella su canción "Fría" junto al cantante Juan Duque, con la que está sumando miles de reproducciones en las diferentes plataformas digitales.

En el video sale la voz de la influenciadora y en su videoclip aparece el influenciador Rubigol, quien causó sensación con su participación llevándose todos los elogios.

Por su parte, Karina García continúa trabajando en sus proyectos y entrenando para dar todo de ella en su enfrentamiento contra la mexicana Karely Ruiz en el evento 'Stream Figthers 4' liderado por el streamer Westcol, el cual se espera cautive a los miles de asistentes.

