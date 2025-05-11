Así se prepara Vanessa Pulgarín para el Miss Universe en Tailandia: ¿dónde y cuándo será?

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Vanessa Pulgarín cautivó con la ceremonia de bienvenida en Tailandia al representar al país en el Miss Universe 2025.

¿Cómo se ha preparado Vanessa Pulgarín para el Miss Universe? | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras la gran representación que tendrá Vanessa Pulgarín, Miss Colombia 2025, en el certamen de belleza internacional en Tailandia.

Sin duda, varios internautas se han sorprendido con la disciplina y dedicación que ha tenido Vanessa Pulgarín para llevar en alto el nombre del país en Miss Universe Tailandia.

¿Cómo se ha preparado Vanessa Pulgarín para representar a Colombia en el Miss Universe?

Es clave mencionar que Vanessa Pulgarín ha generado una ola de comentarios a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más 700 mil seguidores, acerca de la ardua preparación que ha tenido en las últimas semanas tras ser Miss Colombia.

Así cautivó Vanessa Pulgarín en la ceremonia de bienvenida en Tailandia. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, la representante ha acaparado la atención mediática tras cautivar con su especial participación durante la ceremonia de bienvenida en Tailandia en el que cautivó no solo con su elegancia, sino que también con la seguridad que transmitió en su discurso, expresando las siguientes palabras: “Vanessa Pulgarín, Colombia”.

De este modo, la representante oriunda de la ciudad de Medellín no solo cautivó a todos sus seguidores con su expresión oral, sino que también sobresalió con el vestido color azul aguamarina en el que cautivó con su porte.

¿Dónde y cuándo se llevará a cabo la ceremonia de Miss Universe 2025?

Cada vez los internautas están más cerca de ver el certamen de belleza más importante del mundo, el cual es el Miss Universo. Por esta razón, ya empezó la cuenta regresiva para ver en directo la edición 74° de este importante evento.

¿Dónde y cuándo será el Miss Universe 2025? | Foto: Canal RCN

Así que, si estás interesado en apoyar a Vanessa Pulgarín durante la ceremonia oficial del Miss Universe Colombia 2025, la fecha oficial en que se llevará a cabo este importante evento será el próximo 21 de noviembre a través de la pantalla del Canal RCN.

Desde luego, varios internautas se han sorprendido con la participación de todas las representantes, quienes llevarán en alto el nombre de su respectivo país.

Recuerda que si quieres apoyar a Vanessa Pulgarín durante el Miss Universe Tailandia 2025, no te pierdas la transmisión en el Canal RCN.

