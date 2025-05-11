Ana María Estupiñán compartió detalles detrás de cámara de la revelación de género de su bebé

Ana María Estupiñán, una de las actrices más queridas de la televisión colombiana, nuevamente dejó encantados a sus seguidores con una noticia que marca un antes y un después en su vida personal.

Reconocida por su papel como ‘Michelle’ en la novela del Canal RCN 'Rigo', se convertirá en mamá por primera vez junto a su esposo Matías, con quien comparte el proyecto digital Ana & Matty.

Sus seguidores han seguido paso a paso cada novedad, pero en esta ocasión, el anuncio fue aún más especial, el video oficial de la revelación del género de su bebé.

¿Cómo fue la revelación de género del bebé de Ana María Estupiñán y Matías?

La actriz decidió compartir el mágico momento a través de un video en su perfil de Instagram, sin embargo compartió una nueva versión en su canal de YouTube donde mostró la preparación y la emoción previa a la revelación, dejando entrever la felicidad inmensa que ella y Matías han experimentado desde que supieron que se convertirían en padres.

La celebración estuvo rodeada de detalles cuidadosamente preparados, con una decoración que combinaba ositos, tonos rosados y azules y elementos que transmitían ternura y elegancia, el evento reunió a familiares y amigos cercanos, quienes se unieron a la pareja para vivir este momento tan significativo.

Además el inicio del video es un momento especial de la pareja probando distintos métodos que podrían indicar el género, por su parte Ana apostó por un niño y Matías indicó que según sus sueños podría pensar que era una niña.

¿Qué dijeron Ana María Estupiñán y Matías sobre este capítulo?

La actriz acompañó la publicación con un mensaje lleno de emoción hacia sus seguidores y dejó en expectativa durante un día completo la cuenta regresiva del lanzamiento del video, e incluso siguió recibiendo algunos comentarios de personas que no sabían la noticia y que analizaron el tamaño de la panza de Ana, los cambios en el aspecto físico e incluso hablaron de métodos caseros para adivinar si era un niño o una niña.

¿Cómo reveló Ana María Estupiñán que sería madre por primera vez? | Foto: Canal RCN

"Este momento fue muy especial para nosotros y no podíamos dejar de compartirlo con ustedes."

Palabras que reflejan el enorme cariño con el que viven esta etapa, así como la conexión que mantienen con sus seguidores, una comunidad que está acostumbrada a verlos compartir experiencias y aprendizajes de pareja.

¿Cuál fue la reacción de Ana María Estupiñán y Matías al conocer el género del bebé?

En el video se observa cómo, al momento de la revelación, papelillos vuelan anunciando la llegada de un niño, y de inmediato, las lágrimas, risas, abrazos y aplausos marcan la escena.

Este es el género del primer bebé que espera Ana María Estupiñán. | Foto: Canal RCN

Además, se pueden ver algunos familiares y personas importantes para ellos disfrutar del momento y compartir algunas palabras expresando la felicidad que sentían.

La emoción fue tan grande que la actriz decidió publicar también una versión extendida del momento, para que sus seguidores pudieran disfrutar cada detalle de la celebración en sus redes sociales.