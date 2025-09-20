Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Le negaron visa de trabajo en Colombia a Gilberto Santa Rosa: esta fue la razón

Los conciertos que Gilberto Santa Rosa tenía programado en Colombia tuvieron que ser cancelados tras la negación de su visa de trabajo.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Le negaron visa de trabajo en Colombia a Gilberto Santa Rosa.
Equipo de Gilberto Santa Rosa reveló por qué le negaron la visa. (AFP: VALERIE MACON )

En las últimas horas los fanáticos de la salsa en Colombia recibieron una mala noticia por parte del equipo de trabajo del artista Gilberto Santa Rosa.

¿Por qué le negaron la visa de trabajo en Colombia a Gilberto Santa Rosa?

Gilberto Santa Rosa, conocido como “El Caballero de la Salsa”, no podrá presentarse en Colombia como estaba previsto luego que el Gobierno de Colombia le negara la visa de trabajo a él y a su equipo de trabajo.

El artista puertorriqueño tenía agendados varios conciertos en el país, pero los eventos tuvieron que ser cancelados ante esta novedad con su visado.

GSR Management LLC, empresa que representa las actividades artísticas de Gilberto Santa Rosa, reveló a través de un comunicado que las visas de trabajo del artista, sus músicos y personal de apoyo no fueron gestionadas correctamente y por consiguiente la petición fue negada.

Gilberto Santa Rosa no podrá cantar en Colombia
Gilberto Santa Rosa no se podrá presentar en Colombia. (AFP: Arturo Holmes)

¿Cómo reaccionó Gilberto Santa Rosa luego que le negaran la visa de trabajo en Colombia?

El cantante salsero Gilberto Santa Rosa se vio obligado a cancelar sus próximos conciertos en Colombia los cuales iban a ser el 19 de septiembre en FestiJazz de Mompox y el 20 de septiembre en el Gran Concierto de Amor y Amistad en Cartagena.

En el comunicado expresan que esta decisión se tomó por respeto a las leyes de todos los países que contratan a Gilberto Santa Rosa.

Asimismo, revelaron que el artista se encontraba bastante triste por no poder encontrarse con su público colombiano en estas dos fechas de concierto.

Gilberto lamenta muchísimo no poder reencontrarse con el público colombiano en estas presentaciones y confiamos en la comprensión de los contratantes y la fanaticada en el orden ordinario del proceso.

¿Los conciertos de Gilberto Santa Rosa en Colombia serán reprogramados?

Como era de esperarse, esta noticia generó sorpresa y tristeza entre sus fanáticos colombianos, quienes esperaban con ansias volver a disfrutar de su música en vivo.

Hasta el momento, los organizadores no han confirmado si se reprogramarán las presentaciones de Gilberto Santa Rosa en nuevas fechas o si se devolverá el dinero de las boletas adquiridas.

Cabe resaltar que, el último concierto de Gilberto Santa Rosa en Colombia fue el pasado 24 de febrero de 2024 en el Movistar Arena de Bogotá, en donde logró un 'sold out' y donde hizo vibrar a la capital colombiana con sus mejores éxitos.

