Emiro Navarro le 'cantó la tabla' a La Liendra: no se dejó callar en plena transmisión
Emiro Navarro le contestó sin medida alguna a La Liendra debido a que le hizo un reclamo. "Atrevido", dijo.
En la boda de 'El Negro' Salas con Ana María Espinosa, varios de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia 2025 fueron invitados. Dos de los influenciadores que hicieron acto de presencia en el evento de amor fueron Emiro Navarro y La Liendra.
¿Por qué La Liendra y Emiro Navarro tuvieron diferencias en la boda de 'El Negro' Salas?
Emiro y La Liendra resolvieron diferencias del pasado y actualmente tienen lo que sería una relación amena.
No obstante, fue notorio que no todo lo que ocurrió en el reality del Canal RCN está sanado, pues el antioqueño le hizo reclamo al costeño por estar transmitiendo en vivo.
Mientras todos estaban disfrutando de la cena de boda de 'El Negro' Salas y Ana María Espinosa, el creador de contenido de la costa aprovechó para transmitir en vivo a través de la plataforma Kick.
Entonces, fue cuando Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, le reclamó a Emiro Navarro por mostrar este momento de la celebración amorosa. Enseguida, el cómico influencer no se quedó callado y le refutó.
¿Cómo le respondió Emiro Navarro a La Liendra?
La Liendra le pidió a Emiro Navarro que dejara la transmisión, así que el costeño le respondió con un rotundo no.
"Ah, no, mi amor. No tenemos que ver con las polémicas, cada quien es libre de opinar y hablar libremente, amiga", sentenció Navarro.
Enseguida, La Liendra remarcó que es mejor la plataforma Twitch en vez de Kick, demostrando que no quería que Emiro grabara nada. Incluso, hasta pidió a los internautas que se salieran del en vivo de Emiro y se fueran a su propio perfil.
Ante esto, Navarro tildó de "atrevido" a su colega de redes sociales. En adición, argumentó que él está trabajando, tal como lo hace La Liendra con sus documentales.
"Liendra, estamos trabajando, así como tú haces tus videos", agregó Emiro Navarro.
Finalmente, La Liendra estuvo en el ojo del huracán debido a que una buena parte de los usuarios digitales calificaron de "envidioso" al creador de contenido frente al finalista de La casa de los famosos Colombia 2025.